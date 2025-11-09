Slušaj vest

Ujedinjeni Arapski Emirati napravili su korak koji pomera granice kripto-industrije. Telekom operater du lansirao je uslugu Cloud Miner, koja korisnicima omogućava da rudare Bitkoin direktno kroz svoj mobilni plan. Više nema potrebe za skupom opremom ili tehničkim znanjem, jer sav posao obavlja infrastruktura kompanije.

Ova inovacija stavlja rudarenje u domove običnih korisnika, čineći digitalnu imovinu dostupnom svima sa telefonom. Projekat takođe naglašava ambiciju Emirata da postanu regionalni lider u kripto i AI tehnologijama, istovremeno testirajući nove modele digitalnih servisa.

Ujedinjeni Arapski Emirati najavili su ažuriranje u okviru svoje inicijative „Markhus"

Kako funkcioniše “rudarenje kao servis”

Prema portalu The National, Cloud Miner funkcioniše po principu pretplate koja omogućava pristup udaljenim serverima za rudarenje Bitkoina. Korisnici kupuju ugovore na online aukciji i mesečno primaju Bitkoin direktno u svoj kripto-novčanik.

Trenutna aukcija traje od 3. do 9. novembra, a ugovori traju 24 meseca. Svaki ugovor obezbeđuje kapacitet od 250 terahaša u sekundi, što omogućava konstantnu proizvodnju kriptovalute bez dodatnog tehničkog angažovanja korisnika.

Jednostavnost kao glavni adut

Najveća prednost ove usluge je lakoća korišćenja. Građani ne moraju da se bave grafičkim karticama, podešavanjima ili održavanjem hardvera, sve je automatizovano i dostupno putem pretplate.

Ovaj model olakšava ulazak u svet kriptovaluta široj publici i pokazuje kako inovacije mogu pojednostaviti složene tehnologije. Za mnoge korisnike, ovo predstavlja priliku da prvi put direktno zarade Bitkoin bez prethodnog iskustva.

Planovi za budućnost i nove funkcionalnosti

Kompanija du planira proširenje broja ugovora i uvođenje alata koji će korisnicima prikazivati mesečnu zaradu. Cilj je da iskustvo rudarenja postane transparentnije i korisnicima olakša planiranje ulaganja u kriptovalute.

Direktor IT sektora, Džasim Al Avadi, ističe da se očekuje veliki interes za ovu uslugu i da kompanija planira stalno dodavanje novih funkcionalnosti. Njihova vizija je dugoročno širenje pristupa kriptovalutama na masovnom nivou.

Ekološka pitanja i regionalni ambicije

Kritičari podsećaju da rudarenje Bitkoina troši značajne količine električne energije i da može imati negativan uticaj na životnu sredinu. Ovo je globalni izazov koji prati sve modele rudarenja kriptovaluta.

Ipak, Emirati nastavljaju da razvijaju svoje digitalne servise bez usporavanja. Plan je da postanu centralno mesto za kripto i AI tehnologije u regionu, kombinujući inovacije sa ambicijom da transformišu ekosistem digitalnih finansija.