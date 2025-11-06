Pogledajte koje su na vrhu!

Pogledajte koje su na vrhu!

Slušaj vest

Rad u tehnološkoj industriji često je sinonim za brz tempo, beskrajne rokove i visoke zahteve, ali novi izveštaj Indeed Work Wellbeing Report, koji je obradio podatke od 30 miliona zaposlenih, pokazuje da neke firme uspevaju da stvore radno okruženje koje ne iscrpljuje. Prema istraživanju, čak 60% radnika redovno oseća stres na poslu, što pokazuje koliko je važno izabrati pravu kompaniju.

Istraživanje je analiziralo 15 faktora, uključujući sreću, osećaj svrhe i upravljanje stresom, da bi formiralo Indeks dobrobiti na radu. U tehnološkom sektoru, gde su dugi radni sati pravilo, a promene česte i brze, neki poslodavci uspevaju da zaposlenima ponude stabilnost i osećaj kontrole, čak i tokom ubrzanog rasta i industrijskih promena.

Foto: Shutterstock

Vođa u tech sektoru sa najmanje stresa

Na prvom mestu našla se američka softverska kompanija Intuit, specijalizovana za finansijske tehnologije. Sa maksimalnih pet zvezdica u oceni oslobođenosti od stresa, ova firma pokazuje da čak i sektor poznat po zahtevnim rokovima može biti oaza za zaposlene.

Ključ uspeha Intuita leži u organizaciji i kulturi koja stavlja radnike na prvo mesto. Umesto da forsira prekovremeni rad, kompanija promoviše ravnotežu između privatnog i poslovnog života, što rezultira dugoročnim zadovoljstvom i nižim nivoom stresa među zaposlenima.

Foto: Shutterstock

Stabilnost u svetu biznis softvera

Na drugom mestu nalazi se veteran industrije, IBM, sa tri zvezdice i ocenom iznad proseka. Iako je reč o globalnom gigantu sa zahtevnim projektima, kompanija uspeva da balansira visoke standarde sa radnom sredinom koja ne iscrpljuje zaposlene.

IBM-ova strategija dugoročne podrške zaposlenima, kroz jasno definisane ciljeve, razvojne programe i minimalne promene u kadrovima, omogućava radnicima da ostanu fokusirani, ali bez osećaja konstantnog pritiska. Ova stabilnost je ključna prednost u industriji poznatoj po brzom tempu i stalnim tehnološkim promenama.

Foto: Shutterstock

Treće mesto koje iznenađuje

Na trećem mestu rangiranja nalazi se Nvidia, kompanija koja je u poslednje tri godine postala globalni lider u proizvodnji čipova i dostigla tržišnu vrednost od 5 biliona dolara. Ipak, i pored eksplozivnog rasta, zaposleni prijavljuju niži nivo stresa u poređenju sa konkurencijom.

Jedan od razloga je što Nvidia retko sprovodi masovna otpuštanja, što doprinosi dugoročnom osećaju sigurnosti među zaposlenima. Čak i u eri radikalne AI transformacije, radnici mogu da cene stabilnost i kontinuitet, što im omogućava da ostanu produktivni bez osećaja preopterećenosti.

Nvidia je prva kompanija koja je dostigla vrednost od četiri biliona dolara Foto: Shutterstock

Pouzdani izbori sa prosečnim stresom

Na četvrtom i petom mestu nalaze se Yahoo i Microsoft, sa dve zvezdice i prosečnom ocenom po indeksu oslobođenosti od stresa. Iako nisu na vrhu, ove firme i dalje pružaju solidne uslove rada i balans između obaveza i privatnog života.

Za mnoge zaposlene, prednost ovih kompanija je u stabilnosti i reputaciji koju nude. Dugoročna sigurnost, razvijena kultura podrške i prilike za profesionalni razvoj čine ih privlačnim mestima za karijeru, čak i ako tempo rada nije potpuno bez stresa.