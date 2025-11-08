Slušaj vest

Ovaj novi open-source alat namenjen je animaciji likova i zamenama likova u video zapisima.

Model omogućava korisnicima da iz jedne statične slike kreiraju pokrete i životni izraz, ili da zamenjuju lika u već postojećem videu novom slikom, uz očuvanje svetla, boje i perspektive.

Model je deo šire „Wan 2.2“ serije i predstavlja značajan napredak u oblasti generisanja pokretnih videa pomoću veštačke inteligencije.

Wan 2.2 Animate je dostupan za preuzimanje i eksperimentisanje od strane kreatora sadržaja i istraživača, što otvara nove mogućnosti u animaciji, filmu i digitalnoj produkciji.

Za korisnike koji žele da brzo eksperimentišu sa animacijom likova, ovaj alat donosi značajnu tehničku novinu i potencijal za široku primenu. Ali, on donosi i neke brige.

Iako model impresionira realnošću pokreta i stabilnošću slike, stručnjaci upozoravaju na etičke i pravne aspekte njegove primene, posebno u kontekstu korišćenja stvarnih lica i autorskih video-materijala.