Ovaj novi open-source alat namenjen je animaciji likova i zamenama likova u video zapisima.
Model omogućava korisnicima da iz jedne statične slike kreiraju pokrete i životni izraz, ili da zamenjuju lika u već postojećem videu novom slikom, uz očuvanje svetla, boje i perspektive.
Model je deo šire „Wan 2.2“ serije i predstavlja značajan napredak u oblasti generisanja pokretnih videa pomoću veštačke inteligencije.
Wan 2.2 Animate je dostupan za preuzimanje i eksperimentisanje od strane kreatora sadržaja i istraživača, što otvara nove mogućnosti u animaciji, filmu i digitalnoj produkciji.
Za korisnike koji žele da brzo eksperimentišu sa animacijom likova, ovaj alat donosi značajnu tehničku novinu i potencijal za široku primenu. Ali, on donosi i neke brige.
Iako model impresionira realnošću pokreta i stabilnošću slike, stručnjaci upozoravaju na etičke i pravne aspekte njegove primene, posebno u kontekstu korišćenja stvarnih lica i autorskih video-materijala.
Alibaba je zato objavila smernice koje podsećaju korisnike da vode računa o autorskim pravima i privatnosti, posebno prilikom generisanja sadržaja koji može podsećati na stvarne osobe.