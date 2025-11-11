Slušaj vest

IRON ima fleksibilnu, „ljudsku“ kičmu, zglobove koji se savijaju u više pravaca i veštačke mišiće koji mu omogućavaju pokrete gotovo identične ljudskim. Sve to pokreće sopstvena AI arhitektura kompanije Xpeng, koja robotu omogućava da tumači vizuelne informacije i reaguje fizički, bez potrebe za „prevođenjem“ onoga što vidi u jezičke komande.

Prema rečima izvršnog direktora kompanije, He Sjaopenga, dizajn robota namerno je napravljen da podseća na ljudsko telo, ali zadržava blago „nelagodan“ izgled koji ističe granicu između čoveka i mašine.

IRON poseduje 82 stepena slobode pokreta, uključujući 22 u svakoj ruci, što mu omogućava da se savija, okreće i gestikulira gotovo kao pravi čovek. Pokreću ga tri AI procesora ukupne snage od 2.250 triliona operacija u sekundi (TOPS), što ga svrstava među najmoćnije humanoidne robote današnjice. Za poređenje, novi Intel Core Ultra 200V procesori postižu oko 120 TOPS-a.

Robot koristi unutrašnji endoskelet i bioničke mišiće, a spolja je prekriven sintetičkom „kožom“ koja na dodir deluje toplo i prirodno. Xpeng navodi da će korisnici u budućnosti moći da biraju visinu, građu, pa čak i pol i stil robota, slično kao što se danas biraju boje i oprema automobila.

IRON je takođe prvi humanoidni robot na svetu koji koristi bateriju sa čvrstim elektrolitom, što ga čini sigurnijim za rad u zatvorenim prostorima jer ne koristi zapaljivetečne elektrolite tipične za litijum-jonske baterije.

Za sada se ne planira upotreba u domaćinstvu, već u komercijalnim okruženjima poput prodajnih salona, kancelarija i izložbenih prostora, gde će se prvi primerci pojaviti tokom 2026. godine.

Ova najava deo je Xpengove šire strategije pod nazivom „physical AI“, koja ima za cilj spajanje robotike, autonomnih vozila i veštačke inteligencije u jedinstven razvojni system, prenosi Live Science.