Napravljen u Japanu, ovaj modni dodatak koristi 3D pletenu strukturu i karakteristične teksture brenda Issey Miyake, omogućavajući mu da smesti bilo koji iPhone model ili sitne predmete koje bi korisnik inače nosio u džepu.

Tokom razvoja proizvoda, Apple Design Studio je tesno sarađivao sa timom Issey Miyake, pružajući sugestije u svim fazama dizajna i proizvodnje. Koncept dizajna je predstavljen kao ideja o „kreiranju dodatnog džepa“, pri čemu se elastična struktura diskretno obavija oko uređaja i kada se tkanina istegne, omogućava da se konture iPhone ekrana blago naziru.

iPhone Pocket – minimalistički luksuz za Apple ljubitelje

iPhone Pocket se može nositi u ruci, okačiti o torbu ili direktno nositi na telu. Verzija sa kratkom trakom dostupna je u osam boja: limun žutoj, narandžastoj, ljubičastoj, ružičastoj, tirkiznoj, kraljevsko plavoj, cimet braon i crnoj. Varijanta sa dugom trakom dolazi u tri boje: kraljevsko plavoj, cimet braon i crnoj.

Cena verzije sa kratkom trakom iznosi 149,95 US$, dok duža varijanta košta 229,95 US$. Na internetu je odmah izazvala lavinu komentara: jedni ironično ističu da je to „skoro 200-300 dolara za parče tkanine“, dok fanovi brenda poručuju da je reč o obaveznom kolekcionarskom komadu i simbolu saradnje između Apple-a i Issey Miyake-a.