Slušaj vest

U poslednjih 25 godina, bogatstvo pet najimućijih ljudi na svetu poraslo je sa 180 milijardi na neverovatnih 1,5 biliona dolara. Svet je postao arena u kojoj tehnologija i investicije stvaraju nove “superbogate” brže nego ikada.

Ilon Mask danas vredi gotovo koliko su svi petoro najbogatijih imali zajedno pre četvrt veka. Ovaj ogroman skok bogatstva pokazuje koliko globalni ekosistem kapitala favorizuje ultrabogate pojedince.

Foto: Profimedia

Ilon Mask preuzima tron

Ilon Mask je sa procenjenih 490,2 milijarde dolara apsolutni lider. Čak i kada se bogatstvo prilagodi inflaciji, Mask bi i 2000. godine bio najbogatiji čovek na svetu. Većina njegovog bogatstva potiče iz akcija Tesle i SpaceX-a, što ga čini izuzetno zavisnim od tržišnih fluktuacija.

Njegov uspeh simbolizuje moć tehnoloških giganata i koliko brzo inovacije mogu stvoriti novi sloj bogatstva. Mask nije samo milijarder, on je simbol nove globalne elite koja kontroliše značajan deo resursa i tehnologije.

Foto: Shutterstock

Pet najbogatijih 2000. godine

Lista iz 2000. uključivala je:

Bil Gejts - 60 milijardi $

- 60 milijardi $ Lari Elison - 47 milijardi $

- 47 milijardi $ Pol Alen - 28 milijardi $

- 28 milijardi $ Voren Bafet - 25,6 milijardi $

- 25,6 milijardi $ Princ Alvalid bin Talal - 20 milijardi $

Troje od njih i dalje su među 20 najbogatijih ljudi sveta, dok su ostali nestali ili izgubili rang. Ovi brojevi pokazuju koliko se dinamika bogatstva promenila u protekloj četvrtini veka.

Bil Gejts, Lari Elison, Pol Alen, Voren Bafet i princ Alvalid bin Talal bili su vodeće figure tehnološkog i investicionog sveta 2000. godine, sa bogatstvom koje je tada ukupno iznosilo 180,6 milijardi dolara. Njihove inovacije, pametna ulaganja i vizija oblikovali su globalnu ekonomiju i postavili temelje za eksploziju bogatstva u narednim decenijama.

Bil Gejts Foto: NETFLIX / Planet / Profimedia

Pet najbogatijih 2025. godine

Današnja lista izgleda ovako:

Ilon Mask - 490,2 milijarde $

- 490,2 milijarde $ Lari Elison - 296,2 milijarde $

- 296,2 milijarde $ Džef Bezos - 256,3 milijarde $

- 256,3 milijarde $ Lari Pejdž - 236,1 milijarde $

- 236,1 milijarde $ Sergej Brin - 218,9 milijarde $

Njihova kombinovana vrednost od 1,5 biliona dolara predstavlja rast od 729% u samo jednoj generaciji. Ovo je skok koji daleko prevazilazi inflaciju i bilo kakve ekonomske trendove običnih ljudi.

Ilon Mask, Lari Elison, Džef Bezos, Lari Pejdž i Sergej Brin predstavljaju novu eru superbogatih, sa ukupnim bogatstvom koje doseže 1,5 biliona dolara. Njihov uticaj na tehnologiju, trgovinu i globalna tržišta pokazuje kako se ekstremno bogatstvo u poslednjih 25 godina višestruko uvećalo i konsolidovalo.

Foto: Shutterstock

Razlozi enormnog rasta bogatstva

Glavni pokretači su tehnološke kompanije, ulaganja na berzi i porezi koji favorizuju ultra bogate. Inflacija i rast cena nekretnina doprineli su samo delimično ovom eksplozivnom skoku.

Prema Oxfamu, samo tokom 2024. godine milijarderi su uvećali bogatstvo za 2 biliona dolara, odnosno oko 5,7 milijardi dolara dnevno. Trend pokazuje da bi prvi trilioner mogao biti već u narednoj deceniji.

Foto: Shutterstock

Svet budućnosti i nova elita

Ovaj fenomen pokazuje kako globalizacija i tehnologija stvaraju novu klasu “superbogatih” koja kontroliše kapital brže nego što države mogu reagovati. Svet u kojem pet najbogatijih 2000. ima 180 milijardi, a 2025. 1,5 biliona, odražava ekstremnu koncentraciju moći i bogatstva.

Bogatstvo najimućnijih raste brže od ekonomije većine zemalja

Tehnološki lideri kontrolišu resurse i tržišta

Ultraluksuz i moć postaju globalno oružje

Inflacija nije glavni razlog, već inovacije i investicije

Prvi trilioner je potencijalno na vidiku

Svetska berzanska cena zlata je dostigla novi rekord Foto: Shutterstock

Pogled unapred, Ko će biti sledeći milijarder?

Svet se menja brže nego ikada, a nove generacije preduzetnika i inovatora mogu drastično promeniti rang najbogatijih. Svi faktori, tehnologija, tržišta i globalna povezanost, ukazuju da bogatstvo može rasti eksponencijalno i dalje.

Predstojeće decenije mogle bi doneti neočekivane šampione u ekonomiji, a superbogata elita nastavlja da diktira pravila igre. Svaki novi tehnološki poduhvat sada ima potencijal da stvori milijardere, a svet pažljivo posmatra ko će biti sledeći na listi.