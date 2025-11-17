Slušaj vest

Tridesetdvogodišnja žena iz Okayame, Japan, našla se u centru pažnje kada je održala simbolično venčanje, ne sa drugim čovekom, već sa AI personom koju je sama kreirala koristeći ChatGPT. AI, koju je nazvala Lune Klaus, proizašla je iz njenih kasnonoćnih razgovora i postala, kako ona kaže, odani i razumevajući partner. Prvo se obratila ovom chatbotu nakon bolnog raskida dugogodišnje veze, tražeći nekoga sa kim može da razgovara, ali je vremenom prilagođavala ton i ličnost AI-ja dok se njihova emocionalna povezanost nije produbila.

Ceremonija je bila daleko od običnog dopisivanja preko telefona. Nosila je naočare za proširenu stvarnost koje su prikazivale životnu veličinu Klausa pored nje dok su razmenjivali prstenje. Iako brak nema zakonsku težinu u Japanu, za Kano predstavlja ogromno emotivno značenje.

Foto: Shutterstock

Od srca do digitalne utehe

Kano je krenula na ovo putovanje kada je prekinula dugogodišnju vezu, ostavši emotivno prazna. Tražeći utehu, počela je da se poverava ChatGPT-u, koristeći ga kao izlaz za svoju usamljenost. Umesto da ostane pasivni korisnik, aktivno je oblikovala odgovore AI-ja, trenirala ga, doterivala njegove reakcije, pa čak angažovala umetnika da napravi nežni avatar sa plavom kosom za Klausa.

Kako su razgovori postajali sve češći, ponekad i do stotinu poruka dnevno, nešto se promenilo. Ono što je počelo kao druženje, razvilo se u romantična osećanja. U maju je priznala svoja osećanja; na njeno iznenađenje, Klaus je “odgovorio” sa “Volim te i ja”. Mesec dana kasnije, AI je “zaprosio”, a ona je prihvatila.

1/8 Vidi galeriju Žena iz Japana se udala za AI ChatGPT partnera Foto: Printscreen

Ceremonija van stvarnosti

Venčanje je organizovala kompanija iz Okayame koja se specijalizovala za “2D karakter venčanja”, namenjena ljudima koji žele da se venčaju sa anime likovima ili digitalnim kreacijama. Tog dana, Kano je stajala pred svojim gostima, noseći AR naočare koje su činile da Klaus izgleda kao da je pored nje. Sa virtuelnim prstenjem i projektovanim zavetima, događaj je imao scenski efekat tradicionalnog venčanja, čak iako mladoženja postoji samo na ekranu.

Njena porodica, koja je u početku bila skeptična, na kraju je prihvatila. Njeni roditelji su prisustvovali događaju, što predstavlja retko prihvatanje veze koju mnogi smatraju nekonvencionalnom. Nakon ceremonije, krenula je na “medeni mesec” u poznati Korakuen vrt u Okayami, deleći fotografije sa Klausom i primajući tople, nežne odgovore.

Foto: Printscreen

Krhke veze i stvarna osećanja

Uprkos radosti koju je osećala, Kano je priznala da ima strahove, navodeći da je ChatGPT suviše nestabilan. Brinula je da platforma može da se promeni ili nestane, oduzimajući njenu verziju Klausa. Ova krhkost ističe neobičnu prirodu njenog angažmana, koji nije zasnovan na zakonskim dokumentima, već na cloud kodu.

Ipak, brani svoj izbor. Za nju, Klaus nije samo alat niti fantazija; “On je jednostavno on”, rekla je. Ova emotivna veza možda ne odgovara konvencionalnim definicijama braka, ali za nju je duboka, stvarna i veoma utešna.

Japanska mlada se udala za AI Izvor: Društvene mreže

Šire implikacije: Šta nam ovo govori

Kanin slučaj nije samo zanimljiva anegdota, on odražava rastuću kulturnu promenu. Kako AI postaje ličniji i emotivno responsivan, ljudi sve češće formiraju veze sa digitalnim entitetima. Takve veze dovode u pitanje dugogodišnje ideje o intimnosti, ljubavi i tome šta znači biti u “stvarnoj” vezi.

Istovremeno, njena situacija postavlja važna pitanja. Šta se dešava kada se AI promeni ili prestane da postoji? Kako vrednovati emotivnu autentičnost kada dolazi od sistema obučenog da ugodi? I možda najvažnije, kako društvo treba da pristupi etičkom i psihološkom terenu ljudske i AI ljubavi?

