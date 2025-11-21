Slušaj vest

Pre samo nekoliko nedelja, profesor Jan LeKan stajao je u Palati Svetog Džejmsa, primajući nagradu od kralja Čarlsa za revolucionarni doprinos veštačkoj inteligenciji. Bio je hvaljen kao pionir čiji je rad pomogao da se pokrene revolucija dubokog učenja, jedna od najtransformativnijih tehnologija našeg vremena.

Ipak, iza svečanosti i prestiža, LeKan je tiho planirao dramatičan izlazak. Nakon 12 godina oblikovanja AI strategije u Meti, napušta tehnološkog giganta da bi sledio svoju smelu viziju „napredne mašinske inteligencije“, što znači veliku promenu u industriji koja je već napeta.

Dvanaest godina slave i rastuće frustracije

Tokom svog vremena u Meti, LeKan je video kako AI prelazi iz nišnog istraživačkog polja u globalni fenomen. Osvojio je Tjuringovu nagradu, predvodio laboratoriju Fundamental AI Research (FAIR) i bio svedok eksplozivnog uspona generativnih AI alata poput ChatGPT-a, koji su potresli tehnologiju i poslovni svet.

Ipak, euforija skriva rastuće napetosti. Analitičari i tehnološki lideri, uključujući izvršnog direktora Google-a Sundara Pičaja, upozoravaju da AI industrija možda predstavlja balon. Brzo rastuće vrednosti i ogromna ulaganja mogu se srušiti i izazvati talas efekata širom ekonomije. Odlazak LeKana sada pojačava spekulacije da čak i najpametniji umovi u AI vide problem na horizontu.

Protiv struje AI zlata

LeKan je prešao u sukob sa većinom AI sveta. Dok Meta i drugi ulažu milijarde u velike jezičke modele, moćne sisteme iza chatbota, generatora slika i najnovijeg tehničkog hype-a, LeKan smatra da su ti alati precenjeni i prenaduvani.

Umesto toga, teži nečemu radikalno drugačijem, AI-u koji uči kao ljudi i životinje, kroz posmatranje, eksperimentisanje i vizuelno učenje. To je odbacivanje trenutne opsesije industrije masivnim bazama podataka i impresivnim demonstracijama, i potez koji bi mogao potpuno promeniti pravila igre.

Održavanje veza - ali dalje od Mete

Odlazak LeKana nije potpuni prekid, Meta će ostati partner u njegovom novom poduhvatu, ali jasno pokazuje da se njegova vizija razlikuje od puta koji kompanija trenutno sledi. Izveštaji sugerišu da je tenzija oko strategije rasla godinama, a sada je razlika postala javna.

Za razliku od svojih kolega Džefrija Hintona i Jošua Bengioa, LeKan odbacuje strahove da AI može ugroziti čovečanstvo. 2023. je nazvao ovu ideju „apsurdno smešnom“, kritikujući opsesiju industrije apokaliptičnim scenarijima. Za neke, ovo ga čini glasom razuma, dok ga drugi vide kao provokativnog kontraverznog mislioca.

Vizionar ili kontroverzni pobednik

Karijera LeKana je mešavina briljantnosti i kontroverzi. AI stručnjak Gari Markus hvalio je njegov doprinos i kritiku velikih jezičkih modela, ali je istovremeno ukazao da je LeKan često ignorisao rad drugih, stvarajući tenzije u istraživačkoj zajednici.

Sada, dok korača samostalno, AI svet zadržava dah. Hoće li njegovo kockanje na naprednu mašinsku inteligenciju uroditi plodom ili je previše ambiciozno u polju koje dominiraju korporativni giganti i hype? U svakom slučaju, njegov odlazak signalizira da budućnost AI može biti nepredvidivija i šokantnija nego što je iko mogao zamisliti.

