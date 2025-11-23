Slušaj vest

Tehnološki moguli iz Silikonske doline definitivno imaju neke iznenađujuće i neobične navike kada je u pitanju ishrana, spavanje, odevanje, pa i opuštanje.

Tako je jedan veliki Stiv Džobs bio milijarder, imao privatne avione, kuće na tri kontinenta, timove koji su mu ispunjavali svaku želju, ali ne i veliki izbor garderobe.

Foto: JUSTIN SULLIVAN / Getty images / Profimedia

Svaki dan ista garderoba

Suosnivač tehnološkog giganta Apple, nije bio poznat samo po svojim idejama, već i po prepoznatljivom stilu oblačenja. Za razliku od svojih kolega u konvencionalnim odelima, nosio je istu crnudolčevitu, farmerke i patike gotovo svaki dan. Ovaj ritual mu je omogućavao da izbegne donošenje nepotrebnih odluka i sačuva mentalnu energiju za važne zadatke.

Bio je to pokušaj da se mozak što više odmori kako bi mogao da se fokusira na važne stvari. U prevodu, Stiv Džobs je shvatio da što manje vremena troši na donošenje sitnih odluka, to će mu više vremena i energije ostati za važne stvari.

Svet se oprašta od Stiva Džobsa Foto: KEVORK DJANSEZIAN / Getty images / Profimedia

Zukerberg krenuo istim stopama

Istim tim principom vodi se danas i Mark Zukerberg koji, kako bi izbegao zamorne misli, gotovo svaki dan nosi istu odeću: farmerke, patike i sivu majicu.

"Stvarno želim da sredim svoj život, a kako bih to učinio moram da donesem što je moguće manje odluka o bilo čemu osim o tome kako najbolje da služim zajednici", rekao je Zukerberg 2014. godine, dodajući tom prilikom da u svom plakaru ima više verzija iste majice. Zanimljivo je i da osnivač Fejsbuka ustaje u 8 sati ujutru, a prva stvar koju uradi čim otvori oči jeste da proveri svoj mobilni telefon.

Foto: Printskrin/Facebook

Bezos voli egzotičnu hranu

Kada je u pitanju Džef Bezos, on isto tako gaji neobične rituale, te favorizuje neobična i egzotična jela. Pre nekoliko godina je fotografisan kako jede iguanu na godišnjoj večeri kluba istraživača, a tokom sastanka je za doručak naručio hobotnicu sa krompirom, slaninom, jogurtom i jajima. S druge strane, kako je sam priznao, zamiljivo je što pere posuđe svako veče.

"Prilično sam uveren da je to najseksepilnija stvar koju radim", rekao je Bezos davne 2014. godine.

Džef Bezos otkrio da ga zaposleni lažu pa okrenuo jedan broj Foto: Shutterstock

Mask slao svima fotografije sa ženinog porođaja

Iskusni biograf Volter Ajzakson poznat po svojim memoarima o moćnima i slavnima, u knjizi o Ilonu Masku otkrio je mnogo čudnih detalja iz života milijardera, oca četrnaestoro dece. Između ostalog, bivša partnerka Ilona Maska, tamo tvrdi da je Mask članovima njihove porodice i najbližim prijateljima poslao fotografiju snimljenu tokom njenog carskog reza. Fotografije su dobili i njen otac i braća.

Mnogima je posebno zanimljivo i što se Mask oslanja na forme komunikacije koje ne zahtevaju odgovor u realnom vremenu, odnosno odmah, a to su mejlovi i poruke. Izbegava telefonske pozive kad god je to moguće i na taj način uspeva da se drži svog rasporeda.

Foto: Shutterstock

Bil Gejts se ljulja u stolici

Ovaj inovator i preduzetnik poznat je po stvaranju operativnog sistema Windows, a usput je zaradio 129 milijardi evra. Ali samo zato što je Gejts uspešan ne znači da ne može biti i čudan.

Prema pojedinim tvrdnjama, najbolje razmišlja kada sedi u stolici za ljuljanje i redovno se smesti u jednu takvu kada bi trebalo da donese veliku odluku.