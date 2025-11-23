Slušaj vest

Na dve zgrade pojavila su se gigantska AI-generisana muralna umetnička dela koja su navodno trebala da predstavljaju prazničnu, zimsku temu, ali su umesto toga delovala jezivo, deformisano i uznemirujuće.

Na muralima su se videle nagrižene, izvitoperene ljudske figure, neke bez pravilnih proporcija, životinje sa nepravilnim oblicima, kao da su iz noćne more, kao i Sneško Belić sa izopačenim licem, a koji je mnogima delovao “demonski”.

Deformiteti tipični za rani AI

Ovakvi deformiteti su tipični za AI generatore iz ranih faza razvoja, posebno kada nisu dobro trenirani, pa često pogrešno prikazuju zglobove, prste, proporcije tela, lica. Zbog toga su ljudi odmah prepoznali da je mural najverovatnije generisan veštačkom inteligencijom koja se „pogubila“ u detaljima.

Društvene mreže su "eksplodirale" fotografijama murala uz komentare poput: "Ko je ovo odobrio, izgleda kao horor verzija Božića“ i "Ovo nije praznično - ovo je traumatično". Iako je bilo dosta šala na račun AI murala, ispod površine je bilo jasno da je mural izazvao iskrenu nelagodu među ljudima koji su ga videli uživo.

Foto: Shutterstock

Zašto je mural uklonjen?

Iako bi logično bilo da je mural uklonjen jer je ružan, jeziv ili loše urađen, ipak to nije razlog. Prema pisanju lokalnog medija London Centric, murali su uklonjeni zbog političke kontroverze.

Na jednom od murala prikazana je grupa ljudi kako gaze kroz plitku vodu. To je mnoge podsetilo na medijske slike migranata koji prelaze La Manš kako bi ušli u Veliku Britaniju.

Dva tumačenja

Zbog toga su se pojavila dva suprotna tumačenja od kojih je jedno da “Mural ismeva migrante”, a drugo da “Mural humanizuje migrante”, odnosno drugi su ga videli kao prikaz stvarnosti koju mnogi žele da ignorišu.

Očigledno, tema migracije je toliko politički osetljiva u Velikoj Britaniji da je mural postao kontroverzan bez obzira na to šta je bila originalna namera umetnika.

Ko je autor?

Prema "dobro informisanom izvoru", murale je navodno napravio Mat Collishaw, britanski umetnik poznat po tome što koristi AI u umetnosti i ima reputaciju kreativca čiji se rad ozbiljno shvata, ali Collishaw se još uvek nije javno oglasio povodom murala.

Zanimljivo je da su vlasnici zgrade tvrdili da murali nisu politički, već da su inspirisani slikama Pietera Bruegela Starijeg, flamanskog majstora iz 16. veka, poznatog po prikazima seoskog života i zimskih scena.

Foto: Shutterstock

Eksperiment koji je pošao naopako

Međutim, mnogi su primetili da je „pozivanje na renesansu“ samo tanko opravdanje za nešto što očigledno izgleda kao AI eksperiment koji je pošao naopako.

Bilo kako bilo, mural pokazuje da AI može da stvori slike koje izgledaju čudno, deformisano ili zastrašujuće, čak i kada je namera bila praznična i lepa, a interpretacija neminovno zavisi od publike.