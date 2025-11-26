Slušaj vest

Uspon Redita od skromnog internet eksperimenta do kulturne sile jeste priča o pravom vremenu, talentu i upornosti. Aleksis Ohanijan, jedan od osnivača, priseća se sredine 2000-ih kao perioda pre nego što je postojala moderna startap „priručnik“. „2005, 2006. godine, nije postojala startap ekonomija. Sve što danas uzimamo zdravo za gotovo tada nije postojalo“, rekao je za podkast Uncanny Valley magazina Wired. Momentum, očekivanja i energija prostora bili su potpuno drugačiji, oblikujući način na koji je upravljao tim prvim mesecima.

Čak i kao mlada platforma, Reddit je već nosio potencijal da promeni pejzaž interneta. Ohanijanovo prisećanje na taj period naglašava nepredvidivost rane faze tehnologije, uspeh je bio moguć, ali lični i finansijski rizici ogromni. Odluke nisu bile samo o rastu, bile su o preživljavanju u svakom smislu te reči.

Prodaja od 10 miliona koja je šokirala svet

U svetu koji sada opsesivno prati milijarderske procene, 10 miliona dolara može zvučati skromno. Ipak, 2005. ta suma za 16 meseci rada Ohanijanu je delovala kao čudo. Prisetio se kako je video Marka Zakerberga kako odbija ponudu od milijardu dolara za Facebook i pomislio, „Da sam mogao dobiti toliko novca za nekoliko godina rada, prihvatio bih odmah“. Za njega, ponuda od Condé Nasta nije bila samo isplata, bila je spas u vremenu ličnih nesreća.

Novac nije bio jedini faktor. Ponuda je stigla u periodu najvećih previranja u Ohanijanovom životu. Mesec dana nakon pokretanja Redita, njegova devojka je upala u komu, pas mu je umro, a majka mu je dijagnostikovana terminalna moždana bolest. Suočavanje sa gubitkom i tugom učinilo je 10 miliona dolara ne samo primamljivim, već neophodnim.

Lični gubici i težina odgovornosti

Ohanijanova majka, kojoj je preostalo samo nekoliko godina života, brinula je da bi njena bolest mogla ometati njegov rad na Reditu. Kada ju je posetio u bolnici, njene prve reči bile su, „Žao mi je“. Njena pažnja istakla je i njenu snagu i intenzivan lični pritisak koji je Ohanijan nosio. Opisao ju je kao „izuzetnu ženu“, čiju je ponos želeo da zasluži, cilj koji je oblikovao njegove odluke na način koji nijedan poslovni plan nije mogao predvideti.

Njena smrt 2008. godine potpuno je promenila njegovu perspektivu. Svakodnevni pritisci startapa odjednom su delovali trivijalno u poređenju sa tugom i odgovornostima kod kuće. „Od tog trenutka, niko mi nije došao sa poslovnim problemom koji je bio i najmanje uznemirujući“, rekao je Ohanijan. Ta lična osnova uticala je i na njegov karijerni put i na pristup preduzetništvu.

Metorni rast Redita nakon prodaje

Iako se Ohanijan povukao, rast Redita nije stao. Platforma se razvila daleko iznad verzije koju je prodao za 10 miliona dolara, postajući centralno mesto internet kulture. U novembru, tržišna kapitalizacija iznosi zapanjujućih 35 milijardi dolara, broj koji čini originalnu prodajnu cenu gotovo neverovatnom. Kontrast naglašava nepredvidivost tehnologije i ponekad bolnu realnost ranih izlazaka iz biznisa.

Ipak, Ohanijan se uzdržava od označavanja odluke kao greške. On je to video kao razdvojni put, koji mu je omogućio da raste lično i profesionalno na način koji vođenje Redita možda ne bi dozvolilo. Prodaja nije bila gubitak, bila je preokret, prilika da prilagodi život u vreme nezamislivih izazova.

Van kajanja - gradnja na životnim lekcijama

Ohanijanov put naglašava istinu koju mnogi preduzetnici zaboravljaju, život ne nudi uredne narative. Vratio se u svet društvenih platformi sa ponovnim pokretanjem Digga zajedno sa Kevinom Rouzom, ponovo zakoračivši u poznato digitalno područje sa novom perspektivom. Njegova priča nije opomena, ona je svedočanstvo o otpornosti, prilagodljivosti i ideji da se vrednost meri daleko šire od finansijskih dobitaka.

Na kraju, Ohanijan pokazuje da se vrednost rada osnivača meri koliko i njegovom reakcijom na nedaće, koliko tržišnim procenama. Izlazak za 10 miliona dolara možda bledi u poređenju sa sadašnjom vrednošću Redita od 35 milijardi dolara, ali lekcije i karakter koji je oblikovan su neprocenjivi. Njegov put podseća da ponekad zatvaranje prve priče postavlja scenu za još bogatiju priču.

