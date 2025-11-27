Slušaj vest

Džefri Hinton - kum veštačke inteligencije, nije nepoznat po kontroverznim izjavama. U nedavnoj diskusiji sa senatorom Bernijem Sandersom na Univerzitetu Džordžtaun, Hinton je nacrtao sumornu sliku: veštačka inteligencija će uništiti društvo kakvo poznajemo. Za razliku od prošlih tehnoloških revolucija koje su stvorile nova tržišta i radna mesta, Hinton veruje da će brzi razvoj veštačke inteligencije samo uništiti radnu snagu, ostavljajući za sobom masu nezaposlenih i nemoćnih ljudi.

„Ako AI postane pametan kao ljudi ili čak pametniji, svaki posao koji radimo može biti obavljen od strane AI“, upozorio je Hinton. Kako veštačka inteligencija brzo napreduje, milioni radnika mogli bi postati nepotrebni, a da ne postoji industrija koja bi ih mogla apsorbovati. Brza primena AI mogla bi pokrenuti lančanu reakciju ekonomskog kolapsa, socijalnih nemira i potpunog preobražaja društvene strukture.

Foto: Shutterstock

Tehnički titani ignorišu posledice

Kako AI napreduje, tako rastu ambicije tehnoloških milijardera koji vode ovu revoluciju. Ilon Mask, Mark Zakerberg i Leri Elison ulažu milijarde u ovu tehnologiju, ali Hinton veruje da spavaju dok kroče u katastrofu. Po njegovom mišljenju, ovi moguli kockaju se sa budućnošću čovečanstva jer guraju AI sisteme koji će zameniti ljudske radnike u svim industrijama. Ali evo glavnog problema: Šta se dešava kada ljudi više nemaju kupovnu moć da kupe proizvode koje ove kompanije proizvode?

„Ovi ljudi se stvarno klade na to da će AI zameniti mnogo radnika“, rekao je Hinton, ukazujući na ozbiljan propust u njihovoj ekonomskoj viziji. Bez plata koje pokreću potrošnju, celokupan poslovni model mogao bi da se uruši. Ekonomije koje se oslanjaju na AI mogu da propadnu ako ljudi koji prave te proizvode više ne budu tu da ih kupuju. Hintonova opomena je jasna: nekontrolisano širenje AI moglo bi da sruši ne samo radnu snagu, već celu kapitalističku strukturu.

Ilon Mask i Mark Zakerberg Foto: ALAIN JOCARD / AFP / Profimedia

Mračna ispovest o svom životnom delu

Pošto je odigrao centralnu ulogu u razvoju dubokog učenja, Hintonovo pomeranje u mišljenju postalo je šokantno. Nakon što je napustio Google kompaniju, Hinton je postao sve glasniji u vezi sa katastrofalnim posledicama AI, koje on smatra ključnim faktorom za pokretanje ekonomskog i društvenog kolapsa na nezamislivoj skali.

„Mislim da žurimo ka budućnosti za koju nismo spremni“, rekao je Hinton, njegov ton je bio nepokolebljiv. Sama tehnologija koju je pomogao da se razvije sada je ono što najviše voli, jer njen nesputan razvoj može da dovede do masovne nezaposlenosti, ekonomskih potresa i uništenja ljudskog rada. Ako neko razume potencijalne opasnosti AI, to je Hinton.

Foto: Shutterstock

Uspon superinteligencije i kraj nas

Zaboravite na veštačku inteligenciju. Pričamo o veštačkoj opštoj inteligenciji (AGI) revolucionarnom skoku u AI koji bi mogao da nadmaši ljudsku inteligenciju. I prema Hintonu, mi smo opasno blizu da to postignemo. Godine 2023. mislio je da će proći decenije pre nego što AGI postane stvarnost. Sada veruje da bi to moglo da se dogodi za samo 20 godina ili manje.

Hintonova najnovija izjava je ništa manje nego zastrašujuća: modeli veštačke inteligencije poput GPT-5 „znaju hiljadama puta više od nas“. Ovi sistemi mogu da obrade ogromne količine podataka u trenu, ali znači li to da zaista razumeju ono što obrađuju? Ili se samo igramo sa vatrom? Hintonov strah je da, kada AI dostigne AGI, posledice po čovečanstvo mogu biti nepovratne. Možda će biti prekasno da se vratimo.

Foto: Shutterstock

Opasna budućnost na horizontu

Kao da gubitak radnih mesta i ekonomski kolaps nisu dovoljni, Hinton je upozorio i na još jednu zastrašujuću mogućnost: AI u ratovanju. Zamislite svet u kojem autonomne mašine, roboti, dronovi, pa čak i potpuno AI kontrolisane vojske, ratuju bez ljudskih vojnika. Ovo bi, prema Hintonu, moglo drastično promeniti geopolitičku scenu i učiniti ratove verovatnijim, a ne manje verovatnim.

„AI će ukloniti jedan od glavnih prepreka za bogate i moćne zemlje da jednostavno napadnu male zemlje kao što je Granada“, rekao je Hinton, ukazujući na opasnost da AI postane alat za imperijalnu agresiju. Bez ljudskih žrtava koje bi izazvale politički otpor, nacije bi mogle da vode rat bez obzira na moralne i političke posledice koje su dosad ograničavale eskalaciju. Ako AI postane novo oružje, sam način sukoba mogao bi se promeniti i to ne na bolje.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: