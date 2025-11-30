Slušaj vest

Josip Broz Tito je u svom vremenu bio poznat kao neko ko voli da dominira, da ima status. Imao je svoj impozantni vozni park, voleo je luksuz i da bude “na visokom nivou”. S druge strane, bio je politički pragmatičan, gazda koji je znao koliko je imidž važan stoga je dosta pažnje polagao na svoj izgled u javnosti.

Da je Tito danas živ ili da je u svoje vreme mogao da ima mobilni telefon, najverovatnije bi hteo uređaj koji kombinuje moć, prestiž i pouzdanost i koji pokazuje koliko je važna faca.

Foto: Shutterstock, Printscreen, Tanjug / ČTK / Profimedia

Bio je lider koji prati trendove

Za njega bi telefon bio više od uređaja za pozive i poruke, bio bi to statusni simbol. Možda bi želeo da ima najnoviji model, sa elegantnim dizajnom, kvalitetnim materijalima i naprednim funkcijama, da pokaže da je u toku sa svetom i tehnologijom.

Međutim, postoji verovatnoća da bi se odlučio za neki od modernih flagship modela poput iPhone‑a Pro, Samsung Galaxy S ili Google Pixel‑a. Ovi telefoni nude brze procesore, odlične kamere, pristup internetu i funkcije koje olakšavaju komunikaciju sa važnim ljudima, tj. sve ono što bi lider poput Tita cenio.

Foto: Shutterstock

Telefon u skladu sa ličnim fizičkim izgledom

Moguće da bi Titov favorit bio baš Apple iPhone 15 Pro koji je lagan ali moćan, sa odličnim performansama i izuzetnom reputacijom. Tito je voleo da ima ono što je najbolje, a ovaj model to sve donosi u paketu.

Drugi izbor bi možda pao na Samsung Galaxy S24 Ultra, veliki, moćan android sa vrhunskom kamerom, ekranom i funkcijama. Za nekoga ko želi da izgleda impozantno i moderno, kako je Tito izgledao, i da poseduje telefon koji može sve, ovo bi bio pun pogodak.

Foto: Promo

Dva telefona kao mogući favoriti

U slučaju da bi Tito kod telefona cenio jednostavnost, pouzdanost i čist softver bez “gluposti”, Google Pixel 8 Pro bi bio dobar izbor. Kamera je odlična, sistem stabilan, a ovaj telefon puca “na sigurno”.

Izdvojili bismo i OnePlus 15 model telefona za one koji cene jake performanse. Ako bi Tito hteo vrednost bez preteranog kiča, ovo bi bio realan i pametan izbor jer je trenutno jedan od najmoćnijih modela koje možete da kupite, a njegova snaga i karakteristike su prilično impresivne.

Foto: printscreen/youtube/freeinrs

Postoji još jedna opcija

Na kraju, moramo reći da Tito nije voleo nepotrebnu komplikaciju, pa ako bi hteo da bude praktičan i ne previše upadljiv, što je po mnogima čak realnija opcija, mogao bi da bira stabilan, moderan telefon srednje klase, dovoljno funkcionalan da radi sve što treba, a ipak diskretan.

Sasvim moguće da bi u tom slučaju koristio neki od starijih modela iPhona ili recimo Motorolu Moto G Power 2025 koja može da se pohvali izuzetno dugim vekom trajanja baterije, karakteristikom koja bi za velikog i večno prezauzetog lidera bila više nego značajna.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: