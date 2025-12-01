Slušaj vest

Mate Rimac nije nepoznat ni po pohvalama, ni po kritikama, posebno kada je reč o njegovim ambicioznim planovima za autonomne taksije u Hrvatskoj. U novom video snimku, Rimac odlučno odgovara kritičarima koji sumnjaju u napredak projekta robotaksija. Nakon što je dobio značajnu finansijsku podršku, mnogi i dalje čekaju da robotaksiji počnu da voze kroz zagrebačke ulice.

U video snimku, Rimac ponosno prikazuje najnoviji razvoj. "Do decembra smo obećali 60 prototipova na ulicama. I evo ih, svi su tu, plus nekoliko više!" izjavio je Rimac. Ova hrabra izjava samo je početak onoga što bi moglo da bude revolucija u autonomnoj vožnji u Evropi, a potencijalno i u svetu.

Od koncepta do prototipa

Rimac i njegov tim ne samo da drže korak sa očekivanjima, već ih i premašuju. Kompanija je postigla impresivan napredak u razvoju autonomnih vozila koja su već u fazi testiranja. Ova vozila trenutno prolaze kroz rigorozna testiranja u različitim fazama, od bezbednosti i udobnosti do izdržljivosti i simulacija vazdušnih tunela.

Rimac objašnjava da se ovde ne radi samo o izradi vozila, već o usavršavanju svakog detalja. "Iako autonomna vozila prirodno mogu biti sigurnija od vozila sa ljudskim vozačima, ne možemo sebi da priuštimo da budemo nepažljivi. Ova vozila smo testirali i na crash testovima kako bismo osigurali da budu sigurna u svakoj mogućoj situaciji," kaže Rimac, ponosno prikazujući prototipe koji su prošli kroz opsežna testiranja.

Bezbednost na prvom mestu

Rimac ističe da je bezbednost prioritet za ceo projekat. Iako veruje da će autonomna vozila na kraju biti sigurnija od vozila koja upravljaju ljudi, on takođe priznaje da su nesreće neizbežan deo testiranja.

"Poslednja stvar koju želimo je da ljudi osećaju nesigurnost," kaže Rimac. "Ako dođe do nesreće, želimo da osiguramo da neće biti ozbiljnih povreda i da će korisnici biti potpuno opušteni. Zbog toga smo otišli dalje od uobičajenih standarda sa bezbednosnim funkcijama i testnim protokolima." Cilj je jednostavan: izgraditi sistem robotaksija u kojem korisnici mogu da imaju potpuno poverenje, čak i u najtežim uslovima.

Istina o finansiranju: Razjašnjenje nesporazuma

Rimac je transparentan u pogledu izvora finansiranja za projekat robotaksija, i žestoko je odlučan da razjasni nesporazume koji su se pojavili u medijima. Neki izveštaji su preuveličali iznose javnih sredstava, a neki su čak tvrdili da su u pitanju sume do 900 miliona evra.

Da bi ispravio stvari, Rimac pojašnjava: "Povukli smo 89,7 miliona evra iz EU fondova za razvoj robotaksija. Ali, najvažnija stvar je da su privatni investitori već uložili više od 104 miliona evra u ovaj projekat." On dalje objašnjava da je Rimac grupa do sada privukla više od milijardu evra privatnih investicija, dok javna sredstva čine manje od 10% ukupnih ulaganja.

Uloga Hrvatske u budućnosti mobilnosti

Iako mnogi sumnjaju u mogućnost pokretanja tako ambicioznog projekta iz Hrvatske, Rimac je već dokazao da je to moguće. Od Rimac Nevera superautomobila do saradnje sa Bugattijem, Rimac je više puta pomerio granice očekivanja.

"Pokazali smo svetu da možemo da napravimo nešto svetske klase ovde," kaže Rimac sa sigurnošću. "Ovo je samo početak. Želimo da dokažemo da je Hrvatska više nego sposobna da predvodi u tehnološkoj inovaciji. Nismo samo posmatrači mi smo aktivni učesnici." Rimacova vizija ide dalje od regionalnog uspeha; on želi da Hrvatska bude ključni igrač u globalnoj revoluciji autonomnih vozila.

Zagreb je početna tačka

Rimacova ambicija ne završava se sa Hrvatskom. Zagreb će biti mesto za prva testiranja robotaksija, ali Rimac ovo vidi kao odskočnu dasku za nešto mnogo veće. "Zagreb je samo prvi korak. Kada postavimo tehnologiju na pravi put ovde, svet će nas pratiti," kaže on, govoreći o planovima za međunarodnu ekspanziju.

Rimacova dugoročna vizija je jasna: autonomna vožnja dolazi, bilo da je njegova kompanija uključena ili ne. Međutim, Rimac je odlučan da osigura da Hrvatska bude u samom centru ove globalne promene. "Autonomna vozila će se desiti sa nama ili bez nas. Ali mi želimo da budemo lideri," zaključuje on. "Od Zagreba, ovu tehnologiju ćemo preneti u svet."

