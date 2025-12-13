Slušaj vest

Idejni tvorac Majkrosofta, kompanije koja je oblikovala modernu eru personalnih računara, godinama je bio najbogatiji čovek na svetu, a danas je jedan od najuticajnijih filantropa. Njegovo bogatstvo se u 2025. godini procenjuje na oko 100 do 120 milijardi dolara, čime i dalje spada među najbogatije ljude planete.

Dok su mediji tokom decenija uglavnom isticali Windows, Office i globalnu ekspanziju tehnološkog giganta, postoji jedna manje poznata epizoda iz rane istorije Majkrosofta koja je imala ogroman uticaj na to da Bil Gejts postane jedan od najbogatijih ljudi sveta. Reč je o potezu koji se danas smatra jednim od najgenijalnijih i najpotcenjenijih poslovnih odluka u istoriji tehnologije.

Bil Gejts i Fibi Gejts Foto: Anthony Behar / ddp USA / Profimedia

Gejts povukao ključni potez

Pre skoro pola veka Majkrosoft je bio mala firma sa svega nekoliko desetina zaposlenih. Kada je IBM počeo razvoj svog personalnog računara, tražio je operativni sistem i najpre se obratio kompaniji Digital Research. Taj sastanak je propao zbog formalnosti oko ugovora, a IBM je potom pokucao na vrata Majkrosofta - firme koja tada uopšte nije imala operativni sistem.

Ono što javnost ne zna jeste da je Gejts tada povukao ključni potez: umesto da prizna da nema proizvod, otkupio je prava na sistem QDOS (Quick and Dirty Operating System) od male firme Seattle Computer Products, za "samo" 50.000 dolara. Majkrosoft je modifikovao QDOS, preimenovao ga u MS-DOS i, najvažnije, umesto da ga proda IBM-u, ponudio ga je pod licencom.

Foto: Shutterstock

Poslovni model od koga je nastala imperija

Ta odluka promenila je sve. IBM je prihvatio licencni model, što je omogućilo Majkrosoftu da MS-DOS prodaje i drugim proizvođačima. Zahvaljujući tome, kada su klonovi IBM PC-a preplavili tržište, Majkrosoft je zarađivao od svakog računara koji je koristio njihov sistem. Gejts je tako obezbedio poslovni model koji je deceniju kasnije stvorio imperiju.

Zanimljivo je da su tadašnji mediji jedva primetili ovu transakciju. Pričalo se o “IBM računaru”, o hardveru, o revoluciji personalnih PC-eva, ali gotovo niko nije video da je pravi dobitnik bio mladi programer iz Sijetla koji je tih 50.000 dolara pretvorio u osnovu za buduću multinacionalnu dominaciju.

Foto: Shutterstock

Kombinacija više faktora

I dok se danas Bil Gejts neretko pominje u kontekstu ulaganja u filantropiju i globalne projekte, mnogi zaboravljaju da je jedna upadljivo skromna, gotovo neprimećena odluka - licenciranje tuđeg softvera, bila možda najlukaviji poslovni potez moderne ere, koji je zauvek promenio i Majkrosoft i istoriju ličnih računara.

Kombinacija ranog ulaska u industriju, pametnog poslovnog modela i širenja na globalno tržište pretvorila je Gejtsa u jednog od najbogatijih ljudi u istoriji.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO

WHATSAPP TRIK KOJI MALO KO ZNA