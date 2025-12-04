Slušaj vest

Kada je reč o tehnologiji i kompenzaciji u Silicijumskoj dolini, Google i dalje prednjači. Sa pametnim i dobro plaćenim pozicijama, kompanija je postala sinonim za visoke plate i konkurentne uslove rada. No, novčana naknada nije jedini faktor koji privlači radnike. U Google sistemu plata i bonusa, lako je primetiti trend koji se širi među tehnološkim gigantima poput Meta i Microsoft-a dok god ne padneš ispod visoko postavljenih standarda, možeš očekivati nagrade koje ostavljaju bez daha.

Iako Google ne deli detalje o zaradama, podaci koji se mogu naći u javnim prijavama za radne vize u prvim mesecima 2025. godine prikazuju prilično jasnu sliku o onome što donosi rad u ovom tehnološkom carstvu.

Foto: Shutterstock

Plate koje izazivaju divljenje

Zarada na Google-ovim pozicijama može da se meri u stotinama hiljada dolara godišnje, sa bonusima i dodatnim benefitima koji dodatno podižu ukupnu vrednost paketa. Na primer, softverski inženjeri mogu da očekuju godišnji prihod od 109.000 do čak 340.000 dolara. Pored osnovnih plata, prateći bonusi, akcije i drugi benefiti često čine značajan deo ukupnog paketa. Iako visoka plata može zvučati kao san, mnogi zaposleni i dalje smatraju da su nedovoljno plaćeni, uprkos velikim isplatama i bonusima.

Pregleda plata za određene pozicije u Google-u:

Softverski inženjer (Waymo): 150.000 - 282.000 dolara

150.000 - 282.000 dolara Menadžer softverskog inženjeringa: 199.000 - 316.000 dolara

199.000 - 316.000 dolara Inženjer za pouzdanost sajtova: 133.000 - 258.000 dolara

133.000 - 258.000 dolara Glavni softverski inženjer: 220.000 - 323.000 dolara

220.000 - 323.000 dolara Aplikativni inženjer: 138.000 - 199.000 dolara

138.000 - 199.000 dolara Inženjer za korisničku podršku: 85.000 - 228.000 dolara

85.000 - 228.000 dolara Inženjer za korisnička rešenja: 108.000 - 228.000 dolara

108.000 - 228.000 dolara Data inženjer: 111.000 - 175.000 dolara

111.000 - 175.000 dolara Elektroinženjer: 119.000 - 203.000 dolara

119.000 - 203.000 dolara Hardverski inženjer: 130.000 - 284.000 dolara

130.000 - 284.000 dolara Mrežni inženjer: 108.000 - 195.000 dolara

108.000 - 195.000 dolara Istraživački inženjer: 153.000 - 265.000 dolara

153.000 - 265.000 dolara Inženjer bezbednosti: 97.000 - 233.000 dolara

97.000 - 233.000 dolara Viši softverski inženjer: 187.000 - 253.000 dolara

187.000 - 253.000 dolara Inženjer za verifikaciju dizajna silicijuma: 126.000 - 207.000 dolara

Foto: Shutterstock

Veliki ulog u silikonskoj industriji

Google ne bira samo u oblasti softverskog inženjeringa. Istraživači i eksperti u oblasti podataka, kao i data scientist-i, takođe zarađuju visoke plate, u rasponu od 133.000 do 303.000 dolara godišnje, s obzirom na njihov ključni doprinos industriji koja se oslanja na podatke i inovacije.

Dobar primer za to su istraživački eksperti i data eksperti, koji mogu očekivati plate od 155.000 do 303.000 dolara, sa raznim dodacima koji dodatno podižu ukupnu kompenzaciju. Pored osnovnih plata, mnogi od njih takođe imaju pristup akcijama i bonusima, što može značajno uvećati njihov godišnji prihod.

Foto: Shutterstock

Pozicije koje vrede više od 200.000 dolara

Za one u menadžmentu, situacija je još spektakularnija. Google-ov menadžer proizvoda može zaraditi do 280.000 dolara, dok pozicije poput program menadžera i tehničkog program menadžera takođe imaju atraktivne plate koje se kreću u rasponu od 125.000 do 270.000 dolara.

Nekoliko drugih menadžerskih pozicija i plata:

Menadžer proizvoda: 136.000 - 280.000 dolara

136.000 - 280.000 dolara Program menadžer: 125.000 - 236.000 dolara

125.000 - 236.000 dolara Tehnički program menadžer: 116.000 - 270.000 dolara

116.000 - 270.000 dolara Menadžer za klijente: 85.500 - 166.000 dolara

85.500 - 166.000 dolara Poslovni sistemski analitičar: 141.000 - 202.000 dolara

141.000 - 202.000 dolara Finansijski analitičar: 102.000 - 225.000 dolara

Foto: Shutterstock

Konsultanti i dizajneri takođe nisu zapostavljeni

Konsultanti u Google-u, bez obzira na specijalizaciju, mogu da očekuju plate koje se kreću od 100.000 do 282.000 dolara, dok tehnički konsultanti za rešenja dostižu do 253.000 dolara. Dizajneri u sektoru korisničkog iskustva (UX) nisu daleko iza, sa platama koje variraju od 124.000 do 230.000 dolara.

Silicijumska dolina nije samo centar inovacija ona je i centar ogromnih plata. Zaposleni u Google-u i sličnim tehnološkim gigantima mogu da računaju na nadmašivanje prosečnih plata u drugim industrijama, ali uz veliku odgovornost i očekivanja. Ipak, i pored izdašnih kompenzacija, brojni radnici osećaju da je konkurencija i pritisak u ovoj industriji nemilosrdan.

