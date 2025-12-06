Slušaj vest

Policajci su držali upereno oružje u osumnjičenog koji je ležao na zemlji dok su svetla patrolnih kola blinkala i atmosfera bila prilično napeta. U tom trenutku, kroz raskrsnicu je prošao automobil bez vozača, navođen softverom, koji je uleteo pravo u haos.

Snimak koji se brzo proširio internetom pokazuje kako samovozeće vozilo polako skreće levo, prolazi pored ljudi i policajaca, ali praktično ne registruje opasnost pred sobom. Putnici su sedeli unutra, zbunjeni i verovatno prestravljeni, dok su policajci pokušavali da reaguju.

Policijski pištolji upereni u begunca, a onda se pojavio robotaksi

Na video snimku koji je postao viralan čuju se policajci koji viču automobilu da se pomeri, ali robotaksi je samo nakratko usporio pa nastavio dalje. Osumnjičeni koji je ležao na zemlji tada je podigao glavu da vidi šta se događa, a zatim su mu prišli policajci sa uperenim oružjem.

Iako se situacija činila prilično napetom, srećom na kraju niko nije povređen, ali ova lekcija definitivno bi trebalo da posluži kao još jedno ozbiljno upozorenje o ograničenjima autonomnih vozila. Waymo tvrdi da im je bezbednost prioritet i da svaki incident koriste da unaprede softver, ali dosad je više nego jasno da algoritmi još uvek ne umeju da tumače realnost kao ljudi.

Robotaksi preti da zagospodari velikim gradovima

Softver može da prepozna pešake, automobile i saobraćajne znakove, ali situacija poput policijske racije ili haotičnog uličnog incidenta i dalje može da ga zbuni. Vozilo je prošlo kroz raskrsnicu kao da se ništa ne dešava, iako je u neposrednoj blizini čovek ležao na zemlji, dok su policajci držali upereno oružje u njega.

Inače, Waymo svoje robotaksi usluge trenutno pruža u više velikih američkih gradova kao što su San Francisko, Los Anđeles, Feniks, Arizona, Ostin, Teksas, Atlanta, ali planira proširenje posla. Takođe, Waymo je objavio da nudi vožnje koje su potpuno autonomne bez čoveka‑vozača u urbanim sredinama i za obične korisnike, a ne samo test‑vozače.

Waymo sam sebi "pucao u noge"

Prema dostupnim podacima, Waymo je do sada pružio na milione vožnji kroz robotaksi uslugu, što pokazuje da ovo nije više neki eksperimentalni projekat, već realna usluga koja funkcioniše. Međutim, incidenti kao što je ovaj, pokazuju da autonomna vozila još uvek nisu spremna da funkcionišu u svim realnim situacijama.

Do sada smo viđali da robotaksi prave saobraćajne greške ili prolazi pored autobusa sa upaljenim stop svetlima, ali situacije u kojima putnicima preti neposredna opasnost na ulici predstavljaju posebno izazovan problem. Takođe, postavlja se pitanje odgovornosti: ko je kriv ako softver pogreši - kompanija, programer ili algoritam?

Upozorenje putnicima

Za putnike, ovo je važno upozorenje da i dalje moraju da budu oprezni i svesni da tehnologija nije nepogrešiva. Ovaj incident jasno pokazuje da, iako autonomna vozila obećavaju mnogo i nude zanimljivu budućnost, još uvek ne mogu potpuno da zamene ljudsku procenu u neočekivanim i opasnim situacijama.

Inače, dosada su Waymo i policija Los Anđelesa uspešno sarađivali i iz policije navode kako su u konstantnom kontaktu sa Waymom imajući u vidu da se tehnologija konstantno razvija i napreduje, pa moraju ići u korak sa njom.

