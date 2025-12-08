Slušaj vest

Ilon Mask, jedan od najpoznatijih tehnoloških lidera, tvrdi da bi napredak veštačke inteligencije i automatizacije mogao potpuno promeniti naš odnos prema radu. U nedavnom intervjuu, Mask je izneo šokantnu prognozu prema kojoj bi tradicionalni posao mogao postati opcionalan, umesto nužnosti za preživljavanje.

Mask veruje da je brz razvoj AI-a i robotike na putu da preuzme mnoge poslove, od proizvodnje do usluga, pa čak i kreativnih industrija. U tom scenariju, ljudi ne bi morali da rade samo da bi obezbedili svoju egzistenciju, već bi imali slobodu da biraju kako i zašto rade. Ipak, ovakav prelazak neće biti lak, jer bi mogao stvoriti duboke ekonomske i društvene promene koje bi zahtevale nove pristupe u raspodeli bogatstva.

Ilon Mask Foto: Shutterstock

Automatizacija - rad ili sloboda?

Mask ističe da bi automatizacija mogla da učini rad manje obaveznim, ali sa sobom nosi i izazove. Prema njegovim rečima, AI bi mogao preuzeti zadatke u mnogim industrijama, oslobađajući ljude od monotonih i fizičkih poslova. Međutim, u svetu u kojem bi rad mogao postati luksuz, pitanje je kako će ljudi pronaći smisao i svrhu u životu, kada ne budu imali tradicionalnu funkciju kroz posao.

Zato Mask predlaže univerzalni temeljni dohodak (UTD) ili slične sisteme koji bi omogućili ljudima da žive dostojanstveno bez potrebe za klasičnim poslom. Ovaj model mogao bi pružiti stabilnost i smanjiti rizik od društvenih neravnoteža. Bez odgovarajuće implementacije, postoji opasnost od dubljeg socijalnog jaza, jer bi bogatstvo bilo koncentrisano u rukama manjih grupa, dok bi ostatak društva bio zanemaren.

Foto: Shutterstock

Revolucija identiteta - šta ako rad nema svrhu?

Mask ne gleda na ovu promenu samo kao tehnički izazov, već i kao filozofsku. Ako rad prestane da bude centralni deo našeg identiteta, kako će ljudi onda nalaziti smisao u svakodnevici? Tradicionalni rad nije samo sredstvo za zarađivanje, već je duboko ukorenjen u našem društvenom i ličnom životu. Mask veruje da će se u budućnosti morati redefinisati sam pojam rada, jer će ljudi tražiti nove načine da ispune svoje živote.

Ova transformacija može otvoriti vrata za društveni angažman, kreativne projekte, pa čak i za jednostavno uživanje u životu. Zamišljeno kao oslobađanje od rutinskog rada, Maskov pogled na budućnost ukazuje na šansu za ljude da se fokusiraju na ono što ih ispunjava, umesto da budu zarobljeni u svakodnevnoj borbi za preživljavanje.

Foto: Shutterstock

Kuda ide svet bez poslova?

Kako bi se smanjili negativni efekti ovih promena, Mask naglašava potrebu za fleksibilnijim i pravednijim ekonomskim modelima. Ako tehnologija stvori novu vrstu radne snage, potrebni su odgovarajući mehanizmi koji će omogućiti da koristi od automatizacije budu ravnomerno raspoređene. U suprotnom, mogli bismo se suočiti sa stvaranjem nove ekonomske elite koja bi kontrolisala resurse, dok bi veliki broj ljudi ostao bez stabilnog izvora prihoda.

Mask veruje da će političke i ekonomske reforme biti ključne za stvaranje inkluzivnog društva. Modeli kao što je UTD mogu pomoći da se smanji socijalna nejednakost i stvori društvo u kojem svi imaju jednake šanse za kvalitetan život, bez obzira na to da li rade u tradicionalnom smislu.

Foto: Shutterstock

Kako se pripremiti za svetski promenjeni rad?

Mask takođe naglašava da bi za ljude koji žele da ostanu relevantni u novoj ekonomiji, bilo važno da razvijaju veštine koje je teško automatizovati. U svetu gde AI i roboti preuzimaju mnoge poslove, veštine poput empatije, kreativnosti, strateškog razmišljanja i fleksibilnosti postaju ključne. Ove veštine ne samo da nas pripremaju za posao, već nas osposobljavaju za potpuno novi način života, gde rad nije samo sredstvo za preživljavanje, već sredstvo za ispunjenje i razvoj.

S obzirom na brzi tehnološki napredak, najvažnija priprema za budućnost biće adaptacija. Ljudi će morati da nauče kako da koriste tehnologiju da unaprede svoje živote, umesto da je samo koriste za preživljavanje.

