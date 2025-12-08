Slušaj vest

Akvizicija vredna 82,7 milijardi dolara koja bi mogla promeniti igru u strimingu sada je pod velikim upitnikom. Donald Tramp, bivši predsednik SAD-a, upozorava da bi kombinacija Netflix-a i Warner Bros-a mogla da stvori tržišni monopol. Tramp je jasno poručio da će se lično uključiti u proces donošenja odluke o ovoj kupovini. Mnogi analitičari se pitaju: može li akvizicija stvarno proći kroz regulatorne prepreke, posebno u svetlu njegovih ozbiljnih upozorenja?

Tramp je izjavio da bi ovakav potez mogao da "značajno poveća tržišni udeo" Netflix-a i da bi mogao dovesti do velike dominacije na tržištu zabave. "Ovo bi mogao da bude problem za konkurenciju", rekao je Tramp na događaju u Vašingtonu. A sa velikim brojem popularnih franšiza u rukama Netflix-a, borba na tržištu striminga postaje sve žešća.

Kako bi Netflix mogao da preuzme industriju

Kombinacija Netflix-a i HBO Max-a bila bi tržišni udar, Netflix bi prešao granicu od 30% tržišnog udela u SAD-u. Takav korak mogao bi učiniti Netflix praktično dominantnim na tržištu striminga, preuzimajući sve od omiljenih franšiza poput "Harry Potter" i "Batman", do HBO-ovih hitova poput "Game of Thrones" i "Succession". Sa tolikom količinom popularnog sadržaja, Netflix bi mogao diktirati trendove u industriji, uz ogroman uticaj na gledaoce širom sveta.

Mnogi se pitaju: kako će konkurenti, poput Disney-a, Apple TV-a ili Amazon Prime-a, reagovati na ovakav razvoj događaja? Koliko bi jedan takav monopol mogao da ugrozi inovacije i slobodno tržište, koje je do sada bilo ključ za napredak industrije? Svi odgovori se očekuju kroz analize regulatora, ali jasno je da će borba biti oštra.

Tramp se upušta u borbu

Tramp nije samo posmatrač u ovom procesu, on se aktivno uključuje u donošenje odluke. Na događaju u JFK centru, bivši predsednik je izjavio da će lično biti uključen u analizu ove akvizicije. Neki analitičari smatraju da je to bez presedana, jer bi politička intervencija mogla promeniti tok čitavog procesa. “Svako potencijalno rešenje mora proći kroz Belu kuću,” rekao je Vilijam Kovačić, bivši predsednik Federalne komisije za trgovinu.

Zanimljivo je da Tramp već ima i lične kontakte sa Tedom Sarandosom, CEO Netflix-a, koji je nedavno bio u Ovalnoj kancelariji. "Sarandos je uradio jedan od najvećih poslova u istoriji filma", rekao je Tramp. Mnogi pitaju: da li će ovakva politička povezanost zaista doprineti ishodu ove akvizicije, ili će samo usporiti proces? Ovaj politički element sigurno neće proći nezapaženo.

Da li je spajanje zaista prirodan korak?

Bler Vestlejk, bivši predsednik Universal Television, ukazuje na to da je konsolidacija u industriji medija prirodan proces. Međutim, zašto se smatra da je upravo ovaj spajanje kontroverzno? Vestlejk ističe da su globalni striming servisi već u velikoj meri konsolidovani, ali dodaje da bi prekomerno spajanje moglo smanjiti konkurenciju. “YouTube je broj jedan, daleko ispred svih drugih servisa,” ističe on.

Ako se ovo spajanje desi, Netflix će imati mnogo veću tržišnu moć, što postavlja pitanje kako bi to moglo uticati na sadržaj koji je dostupan korisnicima. Da li bi takva dominacija ugrozila kvalitet i raznovrsnost ponude? Analitičari smatraju da bi spajanje moglo usporiti razvoj novih platformi i ideja, jer bi konkurencija postala mnogo slabija.

Veliki test za tržište zabave

Ministarstvo pravde SAD-a sada ima zadatak da analizira potencijalnu fuziju. Prema nekim procenama, finalizacija akvizicije neće biti moguća pre trećeg kvartala 2026. godine. Do tada, Netflix i Warner Bros moraju proći kroz stroge regulatorne provere u SAD-u i Evropi. Predstavnici Ministarstva pravde već najavljuju da će temeljno analizirati kako bi ovo spajanje moglo da utiče na konkurenciju.

Svi se pitaju: kako će regulatorne vlasti balansirati između ekonomskih prednosti i opasnosti po slobodno tržište? Da li će politički pritisci, naročito od strane Donalda Trampa, odigrati ključnu ulogu u odlučivanju? Ovaj proces će biti jedan od najvećih testova za regulatora u industriji zabave u poslednjoj deceniji.

Kuda ide striming industrija?

Jedno je sigurno pred nama je najveća borba u industriji striminga. Ako Netflix preuzme Warner Bros, cela dinamika tržišta biće drastično promenjena. Regulatori, političari, i najvažnije, sami gledaoci, moraće da se nose sa novom stvarnošću. Hoće li Netflix postati nedodirljiv lider? Ili će politička i regulatorna borba zaustaviti ovaj potpuni monopol?

Ono što je sigurno jeste da ćemo u narednim godinama biti svedoci najuzbudljivijih, ali i najkontroverznijih promena u svetu zabave.

