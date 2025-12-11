Ova reklama je izazvala haos: McDonald's je povukao nakon strašnih kritika! (VIDEO)
Budućnost reklama izgleda ovako: AI u tandemu sa gigantima poput Coca-Cole i Google-a rešava da napravi najcool reklamnu kampanju ikada. I, naravno, svi je mrze. Pa, da, to je ta budućnost koju niko nije tražio. McDonald's se, međutim, odlučio da bude u trendu i izbacuje 45-sekundnu reklamu za Holandiju, koja je trebalo da bude "božićni spektakl". I, naravno, bio je to "spektakl" koji niko neće zaboraviti, i to ne zbog dobrih razloga.
Ova reklama, za koju je zaslužna agencija TBWA\Neboko, bazira se na ideji da je praznična sezona "najgore vreme godine". Počnimo sa tim: ko je smislio ovo? Prava božićna radost, ljudi! U svakom slučaju, reklama je postala pravi hit, ali iz potpuno pogrešnih razloga.
Koje je božićno ludilo AI napravio?
Zamislite reklamu koja je brza kao internet na kafeu, grozno montažirana i potpuno zbunjujuća. Zvuči zabavno, zar ne? Ali ne u reklami. McDonald's je odlučio da nas počasti vizuelnim "divotama" koje liče na brzi servis za dušu: mutne slike, zbrkane promene scena i likovi koji se kreću kao da su u 4D umesto 3D.
AI je, naravno, poznat po tome što je besprizorno loš u održavanju kontinuiteta. I ovo je još jedan primer. Umesto da nas zasmeje i uvuče u prazničnu atmosferu, reklama je izazvala napade panike, verovatno više nego što je to bilo nameravano. Ove brzopotezne scene bile su toliko konfuzne da su gledaoci počeli da se pitaju: "Da li sam ja u božićnom hororu ili na lošoj zabavi u TikTok video igri?"
Najgori božić ikada, ako pitamo AI
Božić je vreme kada želimo da se opustimo uz vrući kakao, miris sveže pečenih kolačića i reklame koje nas podsećaju na sve to. Ova reklama? Pa, ovo je kao da vas neko na Božićni ručak pozove, a onda vam servira samo prženu stolicu. Sa grotesknim likovima, božičnim kadrovima koji liče na noćnu moru i bojama koje izazivaju bol u očima, reklama je postala pravi vizuelni napad na nervni sistem.
McDonald’s je, naravno, pokušao da opravda ovo čudo, ali 20.000 pregleda na YouTube-u nije baš mnogo. Nakon što su ih gledaoci zatrpali kritikama, brend je odlučio da ugasi komentare, a ubrzo je reklama i uklonjena. Ali, kao što to obično biva, nešto što je uklonjeno sa interneta, obavezno postane viralno.
"Mi smo stvorili film, a ne AI!"
Šta su rekli oni koji su radili na ovom delu genijalnosti? Pa, The Sweetshop, produkcijska kompanija koja je stvorila AI reklamu, odmah je stala u odbranu svog remek-dela. CEO je izjavio kako su radili "non-stop" sedam nedelja, sa desetak specijalista za AI i post-produkciju koji su neumorno radili kako bi stvorili krajnji proizvod.
U pokušaju da spase reputaciju, Sweetshop je objasnio da su hiljade "snimaka" generisanih pomoću AI-a pažljivo editovane kako bi odgovarale visokim produkcijskim standardima na koje bi računali u tradicionalnom filmu. CEO je tvrdio da je količina rada uloženog u čišćenje "AI halucinacija" dokaz zanatskog pristupa reklami, govoreći: "Ovo nije bila AI trik, ovo je bio film!"
Nisu prvi, ali su sigurno najzabavniji
McDonald’s možda nije prvi brend koji je pokušao AI, ali je definitivno jedan od najzabavnijih. Još u martu, McDonald’s u Meksiku pokušao je da postavi AI-generisane meme na društvene mreže, samo da bi shvatio da su memes bili smešniji kada nisu bili napravljeni od strane robota. Iako je to bila samo kap u moru AI eksperimenata, jasno je da ni jedan od tih pokušaja nije prošao bez kritika.
Dakle, dok McDonald’s i dalje pokušava da se ukrca na voz sa veštačkom inteligencijom, javnost je već jasno dala svoj odgovor: ako već moramo da trpimo reklame, neka barem budu stvorene od strane ljudi, a ne robota koji ne zna šta je zabava.
