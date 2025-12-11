Slušaj vest

U studentskoj sobi na Stenfordu, Fibi Gejts, najmlađa ćerka Bila Gejtsa, pokrenula je startap koji je danas jedna od najuzbudljivijih priča u svetu tehnoloških inovacija. Njena aplikacija, Phia, koja koristi generativnu veštačku inteligenciju za poboljšanje online kupovine, osigurala je 30 miliona dolara ulaganja i postala magnet za investitore. Sa vrednošću startapa koja je brzo porasla na 180 miliona dolara, Phia je postala ozbiljan igrač u svetu e-trgovine.

Ovaj uspeh nije došao slučajno. Uz podršku svojih koleginica i prijatelja, Fibi je razvila aplikaciju koja rešava svakodnevne probleme potrošača. Kroz pretragu sa više od 40.000 sajtova, Phia nudi transparentne cene, popuste i analize tržišta, čineći online kupovinu lakšom i pouzdanijom. Aplikacija je za samo nekoliko meseci postala viralna, privlačeći stotine hiljada korisnika širom sveta.

Fibi Gejts i Bil Gejts Foto: Erik Pendzich / Shutterstock Editorial / Profimedia

Investitori koji veruju u Phiu

Ubrzo nakon što je aplikacija postala viralna, Phia je privukla pažnju nekoliko visokoprofilnih investitora i poznatih ličnosti. Među najistaknutijim podržavaocima su Hejli Biber, Kris Džener, bivša direktorka Mete Šeril Sendberg i osnivačica Spanx-a, Sara Blejkli. Ovi investitori veruju u potencijal Phie da menja način na koji kupujemo online, ali i u snagu tima koji stoji iza startapa.

Iako su mnogi očekivali da će Fibi Gejts odmah prihvatiti finansijsku pomoć svojih roditelja, ona je dobila podršku na drugačiji način. Bill Gejts, iako nije bio investitor, javno je izrazio svoje poverenje u njen projekat, ali je savetovao Fibi da završi fakultet. To je dovelo do toga da je Fibi upisala noćni program na Stenfordu, koji planira da završi 2024. godine.

Foto: Printscreen

Phia - rešenje za haos online kupovine

Fibi i njena koleginica Sofija Kiani započele su rad na Phii iz sasvim praktičnih razloga. Tokom studija, uočile su kako je online kupovina postala pravi haos. Neorganizovani sajtovi, nepotpuni podaci o cenama, previše otvorenih tabova i pretrpanost informacijama činili su kupovinu frustrirajućim iskustvom. Phia je bila njihovo rešenje jednostavna aplikacija koja koristi naprednu AI pretragu da korisnicima omogući efikasno praćenje cena i popusta.

Phia prikuplja podatke sa više od 40.000 sajtova, analizirajući tržište i prikazujući korisnicima realne cene i aktuelne popuste. Aplikacija ne samo da pomaže korisnicima da pronađu najbolje ponude, već i da procene da li su cene proizvoda realne. Time se smanjuje prostor za zablude i prevarantske prakse koje su česte u svetu online trgovine.

Foto: Shutterstock

Ambicije koje iza sebe ima

Iako Phia trenutno broji manje od deset zaposlenih, ambicije Fibi Gejts i njenog tima su daleko veće. Planiraju da razviju AI asistenta za kupovinu koji ne samo da predviđa potrebe korisnika, već može i da pruži potpuno personalizovane preporuke. Fibi veruje da će ovo biti ključ za budućnost online kupovine, jer će aplikacija postati "osobni asistent" koji korisnicima pomaže da pronađu tačno ono što im treba, u pravo vreme.

Ova ambicija nije samo tehnološka Fibi Gejts želi da iskoristi uspeh svog startapa kako bi se posvetila i širim društvenim ciljevima. Uz podršku za žene preduzetnice, Fibi želi da doprinese većem učešću žena u preduzetničkom svetu. "Samo 2% VC fondova odlazi ženama," ističe ona, naglašavajući potrebu za većom ravnotežom i podrškom ženama koje žele da pokrenu svoje biznise.

Foto: Printscreen/Instagram/phoebegates

Novi model preduzetnice u tehnologiji

Fibi Gejts nije samo naslednica jednog od najpoznatijih tehnoloških magnata na svetu ona je postala nova generacija preduzetnica koja koristi tehnologiju kako bi unapredila svakodnevne živote. Njena sposobnost da prepozna i reši konkretne probleme, kao i njen uvid u tržište, omogućili su joj da stvori produkt koji ima potencijal da potpuno promeni industriju e-trgovine.

Iako je početak njenog puta bio ispunjen sumnjama, danas je jasno da Fibi nije samo talentovana u tehnologiji, već i posvećena stvaranju boljeg, efikasnijeg sveta kroz inovacije. Kroz Phiu, ona se bori za to da sve više žena preduzetnica dobije priliku da postigne uspeh na globalnoj sceni, što je misija koja ima potencijal da menja čitav tehnološki ekosistem.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: