Mustafa Sulejman, šef AI sektora u Microsoftu, otvoreno je govorio o svojim odnosima sa ključnim liderima u industriji, uključujući Sema Altmana iz OpenAI, Darija Amodeija iz Anthropic-a i Demisa Hasabisa iz Google DeepMind-a. Sulejman je otkrio da je u stalnom kontaktu sa ovim uticajnim ličnostima, razgovarajući o budućnosti AI-ja i brzo razvijajućem tehnološkom okruženju. U nedavnom intervjuu za Bloomberg, Sulejman je pohvalio Altmana zbog njegovog preduzetničkog hrabrosti i ambiciozne vizije.

Sulejman je Altmana opisao kao "hrabrog", ističući njegova izuzetna postignuća u brzom širenju podataka centara. "On bi mogao postati jedan od velikih preduzetnika naše generacije," rekao je Sulejman, naglašavajući Altmanov fokus na infrastrukturu koja podržava rastuće polje veštačke inteligencije. Ova izjava dolazi u trenutku kada OpenAI nastavlja rad na velikim projektima kao što je projekat Stargate vredan 500 milijardi dolara, koji ima za cilj proširenje objekata za podatke kako bi se zadovoljile potrebe naprednih AI modela kao što je ChatGPT.

Altmanova ambicija i vizija za AI

Ambiciozni planovi Sema Altmana privukli su pažnju mnogih vodećih ličnosti u AI industriji. Prema Sulejmanu, ako Altman uspe u ostvarivanju svojih ambicioznih ciljeva, uticaj bi mogao biti ogroman. "On gradi podatke centre brže nego bilo ko u industriji, i ako uspe u tome, biće to prilično dramatično," rekao je Sulejman. OpenAI se prestrukturira i produbljuje partnerstvo sa Microsoftom, što je dodatno učvrstilo njegovu poziciju kao jednog od ključnih igrača u AI prostoru.

Sulejmanove komentare prate dok OpenAI agresivno širi svoje operacije kako bi udovoljio rastućem zahtevu za AI uslugama. Projekat Stargate vredan 500 milijardi dolara pravi je primer posvećenosti kompanije u proširenju infrastrukture. Altmanova sposobnost da se nosi sa ovim izazovima verovatno će definisati njegovu zaostavštinu kao pionirskog preduzetnika u ovoj oblasti.

Demis Hasabis: Vizionar i naučni lider

Kada je upitan o Demisu Hasabisu, CEO-u Google DeepMind-a, Sulejman je uputio visoke pohvale svom bivšem kolegi. "On je veliki mislilac i dobar polimat," rekao je Sulejman, govoreći o Hasabisovim izuzetnim doprinosima u oblasti veštačke inteligencije. Poznat po svom revolucionarnom radu na AlphaFold-u i nedavnom uspehu projekata kao što su Nano Banana i Gemini 3, Hasabisova naučna izvrsnost učinila ga je jednim od najuticajnijih umova u AI svetu danas.

Sulejman i Hasabis imaju dugu istoriju zajedno, budući da su suosnivači DeepMind-a pre nego što je Sulejman otišao da osnuje Inflection AI, a kasnije se pridružio Microsoftu. Uprkos njihovim različitim karijernim putem, Sulejman i dalje održava blisko prijateljstvo sa Hasabisom i redovno ostaje u kontaktu sa njim. Čak je poslao čestitke Hasabisu nakon što su nedavni AI projekti postigli veliki uspeh. "On je zaista izuzetan," dodao je Sulejman, ističući Hasabisov trajni uticaj na istraživanje i razvoj AI-ja.

Ilon Mask: "Buldožer" tehnološkog sveta

Ilon Mask, osnivač OpenAI-a, od tada se distancirao od organizacije, odlučujući da potera sopstvene AI projekte kroz svoju kompaniju xAI. Sulejman, međutim, nije oklevao da pruži svoj stav o Maskovom pristupu. On je opisao tehnološkog mogula kao "buldožera" sa "superljudskim sposobnostima da savije stvarnost prema svojoj volji." Maskova neskrivena priroda i spremnost da rizikuje doneli su mu i divljenje i kontroverze u jednakoj meri.

Sulejman priznaje Maskovu neverovatnu sposobnost da postigne ono što mnogi smatraju nemogućim. Od transformacije Tesle u globalnog lidera u proizvodnji električnih vozila, do pomeranja granica sa SpaceX-om, Mask je više puta dokazao da nije uplašen da se bori za audaciozne ciljeve. Uprkos svom direktnom i često polarizujućem ponašanju, Sulejman ceni Maskovu sposobnost da iskaže svoje mišljenje bez straha od kritike. "Meni se sviđa što on govori ono što misli," rekao je Sulejman, prepoznajući Maskov jedinstveni pristup liderstvu i inovacijama.

Od filozofije do AI pionira

Put Mustafe Sulejmana ka postajanju značajnom ličnošću u industriji AI je fascinantan. Rođen od oca sirijskog taksiste i majke engleske medicinske sestre, odrastao je u londonskoj četvrti Islington. Sulejman je prvo studirao filozofiju i teologiju na Univerzitetu u Oksfordu, ali je napustio fakultet u drugoj godini kako bi se posvetio društvenom radu. Osnovao je Muslim Youth Helpline, britansku organizaciju koja pruža kulturno osetljive usluge podrške za ranjive mlade ljude.

Godine 2010, Sulejman je bio jedan od suosnivača DeepMind-a, kompanije koja će kasnije revolucionisati polje veštačke inteligencije. Nakon što je Google 2014. godine kupio DeepMind, Sulejman je igrao ključnu ulogu u integraciji AI tehnologije u Google proizvode. Kasnije je napustio Google 2022. godine i osnovao Inflection AI, koja je razvila popularni AI chatbot Pi. Godine 2024, Sulejman je postao šef AI sektora u Microsoftu, izveštavajući direktno Satji Nadeli, CEO-u kompanije. Njegova karijera pokazuje duboku posvećenost napretku tehnologije veštačke inteligencije, uz snažan fokus na društvene posledice tih inovacija.

