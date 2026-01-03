Slušaj vest

Tokom kasnih devedesetih godina prošlog veka, dok je internet tek ulazio u domove običnih ljudi, a računari prestajali da budu luksuz rezervisan za korporacije i univerzitete, ime Bila Gejtsa postalo je sinonim za tehnološku moć bez presedana. Mediji širom sveta su u to vreme, od američkih dnevnih listova do evropskih nedeljnika i televizijskih mreža, gotovo svakodnevno izveštavali o procesu koji je potresao ne samo Silicijumsku dolinu, već i samu ideju slobodnog tržišta: antimonopolskom postupku protiv Microsofta.

U tekstovima koji su danas već deo medijske istorije, Gejts je opisan čas kao genijalni vizionar, čas kao hladni strateg koji je, prema tvrdnjama tužilaštva, sistematski gušio konkurenciju koristeći gotovo potpunu kontrolu nad tržištem operativnih sistema.

Bil Gejts Foto: NETFLIX / Planet / Profimedia

U sudnici korišćene ratne metafore

Prema tadašnjim navodima američkog Ministarstva pravde, koje su preneli gotovo svi relevantni svetski mediji, Microsoft je namerno vezivao svoj internet pregledač za Windows, čime je konkurentske kompanije poput Netscapea gurao na ivicu propasti.

U sudnici su puštani mejlovi i interne beleške u kojima su se, kako su novine pisale, koristile ratne metafore i govorilo o „sečenju dotoka kiseonika“ rivalima. Fotografije Bila Gejtsa kako svedoči, vidno nervozan i defanzivan, obišle su svet i predstavljale oštar kontrast dotadašnjoj slici povučenog programera koji je iz garaže osvojio planetu.

Bil Gejts Foto: EPA/SARAH YENESEL

Gejts davao začuđujuće odgovore

U tom sudskom procesu pojavila se i jedna epizoda koju su tadašnji mediji opisivali kao prelomnu i posebno „sočnu“ za javnost, jer je ogolila način na koji se moć manifestuje iza zatvorenih vrata. Tokom video svedočenja, koje je kasnije emitovano delimično i u televizijskim vestima, Bil Gejts je satima odgovarao na pitanja vladinih advokata na način koji su novinari gotovo jednoglasno ocenili kao namerno nejasan.

Na jednostavna pitanja o značenju sopstvenih mejlova i tehničkih termina, Gejts je davao odgovore tipa „ne sećam se“ ili „zavisi kako definišete“, što je u sudnici izazivalo vidno nezadovoljstvo.

Foto: Shutterstock

Javno poniženje bez presedana

Američki i britanski listovi su sutradan preneli da je sudija Tomas Penfild Džekson u svojim beleškama naveo kako Gejtsovo svedočenje smatra neuverljivim i selektivno zaboravnim, što je za jednog od najmoćnijih ljudi sveta predstavljalo javno poniženje bez presedana.

Posebnu pažnju izazvala je i činjenica da su u dokazni materijal ušli interni mejlovi u kojima se eksplicitno govori o strategijama „zaglavljivanja“ proizvođača računara i onemogućavanja konkurentskog softvera da se pojavi na novim uređajima. Mediji su tada isticali da ti dokumenti, pisani hladnim korporativnim jezikom, stoje u potpunoj suprotnosti sa Gejtsovim tvrdnjama da Microsoft nikada nije imao nameru da uništi konkurenciju.

Microsoft Foto: Pennan Brae / Alamy / Profimedia

Gejts nikad nije krivično osuđen

Ta prljava strana procesa, kako su je nazivali tabloidi, ostala je upamćena kao retka prilika da se zaviri u mentalitet vrha tehnološke industrije u trenutku njenog najvećeg uspona. Iako Gejts nikada nije krivično osuđen, način na koji je svedočio i ono što je otkriveno kroz sudske spise ostavili su trajnu mrlju, pretvorivši suđenje protiv Microsofta u jednu od najšokantnijih priča o moći.

Evropski mediji su u isto vreme upozoravali da se ne radi samo o jednom sudskom postupku, već o presedanu koji bi mogao da odredi budućnost čitave tehnološke industrije. Neki komentatori su povlačili paralele sa naftnim i železničkim monopolima s početka 20. veka, dok su drugi isticali da se po prvi put jedna privatna tehnološka kompanija našla u poziciji da utiče na tok informacija i digitalnu svakodnevicu milijardi ljudi.

Foto: Shutterstock

Microsoft na kraju izbegao najtežu kaznu

Iako je Microsoft na kraju izbegao najtežu kaznu, uključujući i prisilno razbijanje kompanije, sudska odluka i višegodišnji nadzor ostavili su dubok trag. Mediji su retrospektivno pisali da je taj proces promenio način na koji javnost posmatra tehnološke gigante, razbivši mit o bezazlenim inovatorima i otvorivši prostor za kritičnije izveštavanje.

Za Bila Gejtsa, koji će kasnije pokušati da redefiniše svoj javni imidž kroz filantropiju i povlačenje iz svakodnevnog upravljanja kompanijom, to je bio period u kojem se, prema ocenama tadašnjih novinara, prvi put jasno pokazalo koliko tanka može biti linija između genijalnosti i zloupotrebe moći u digitalnom dobu.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: