Slušaj vest

Kompanija je oborila svetske rekorde, predstavila prototipove robotaksija i priprema još ambicioznije planove za 2026. godinu.

2025. godina ušla je u istoriju kao najuspešnija za hrvatskog automobilskog inovatora Matea Rimca. Rimac ekosistem, uključujući Bugatti Rimac i Rimac Technology, isporučio je 136 luksuznih hiperautomobila kupcima širom sveta, uz proizvodnju 30.000 naprednih baterija i pogonskih sistema koji pokreću luksuzna vozila i partnere.

Finansijski rezultati bili su jednako impresivni. Prihod kompanije više je nego udvostručen, sa 310 miliona evra u 2024. na približno 860 miliona evra u 2025., što Rimac pripisuje globalnoj potražnji za elektrifikovanim platformama visokih performansi i strateškim partnerstvima u automobilskoj industriji.

Foto: DENIS LOVROVIC / AFP / Profimedia

Hiperautomobil koji je oborio svetske rekorde

Rimac Automobili sa novim modelom Nevera R potvrdio je reputaciju tehnološkog lidera, obarajući 24 rekorda u performansama, uključujući ubrzanje i maksimalnu brzinu. Posebno je zabeleženo 0 do 400 i nazad do 0 km/h vreme od 25,79 sekundi, brže od bilo kog prethodnog serijskog vozila u toj kategoriji.

Nevera R je dostigla maksimalnu brzinu od 431,45 km/h i ubrzava od 0 do 100 km/h za samo 1,66 sekundi, čime su postavljeni novi standardi za električne performansne automobile. Svi rezultati su nezavisno verifikovani pre isporuke kupcima.

Rimac Nevera R Foto: Marko Todorov / CROPIX / imago stock&people / Profimedia

Prikazi na Goodwoodu i Montereyu

U 2025. godini, Nevera R je briljirala na prestižnom Goodwood Festival of Speed, savladavši stazu i demonstrirajući aerodinamičke nadogradnje i poboljšanja u upravljanju pred međunarodnom publikom.

Kasnije tokom godine, na Monterey Car Week-u, Rimac je okupio vlasnike i ljubitelje automobila za test-vožnje svojih modela, uključujući Neveru i Nevera Time Attack. Ovi događaji nisu bili samo socijalni, već i prilika za promociju performansi i jačanje odnosa sa kupcima na globalnom tržištu.

1/5 Vidi galeriju Rimac Nevera R Foto: Marko Todorov / CROPIX / imago stock&people / Profimedia

Robotaksi - važan prototipski cilj

Jedan od najpraćenijih projekata Matea Rimca je razvoj autonomnih robotaksija. Do kraja 2025. godine, Rimac je javno prikazao više od 60 prototipova robotaksija, pokazujući napredak u projektu koji obećava transformaciju mobilnosti izvan segmenta luksuznih hiperautomobila.

Iako je projekat izazvao pažnju zbog rokova i finansiranja, Rimac je naglasio da se vrše opsežna testiranja, uključujući simulacije sudara i procene izdržljivosti. Kompanija veruje da autonomna vozila mogu biti sigurnija od ljudski upravljanih i predstavljaju značajnu promenu u budućem transportu.

Foto: Shutterstock

Vizija 2026 - širenje inovacija i uticaja

Gledajući unapred, Mate Rimac i njegov tim planiraju da 2026. bude još jedna godina prekretnica. Sa rekordnim vozilima u rukama kupaca, potvrđenim rastom prihoda i velikim tehnološkim projektima poput autonomnih flota u razvoju, Rimac nastavlja priču o konstantnom ubrzanju.

Rimac je takođe govorio o budućim trendovima u mobilnosti, predviđajući da će autonomna i deljena vozila postati dominantna za većinu ljudi, dok će entuzijasti i dalje biti nišni segment. Ovaj pristup sugeriše buduće strategije proizvoda koje balansiraju nasledstvo performansi i rešenja nove generacije mobilnosti.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: