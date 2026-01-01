Slušaj vest

Kada je na adrese elektronske pošte miliona korisnika širom sveta 4. maja 2000. stigla poruka pod nazivom “Volim te”, i to od njima poznate osobe, niko nije ni slutio da će otvaranjem te poruke aktivirati jedan od najdestruktivnijih kompjuterskih virusa u istoriji poznat kao crv “Volim te”, odnosno kao “Lovebug”.

Virus je sadržao poruku “Proverite prilog Ljubavno pismo za tebe”, a uz poruku je stizao i "attachment" koji je izgledao kao običan tekst. Međutim, kada bi ga korisnik otvorio, razorni virus odmah je sve podatke s računara u svim formatima, osim MP3 formata, pretvarao u taj virus te ga istovremeno slao svim osobama iz adresara na kompjuteru.

Ovaj virus počeo se širiti s Filipina 4. maja, a do zore idućeg dana proširio se na Hong Kong, zatim u Evropu i na kraju u SAD. U roku od nekoliko dana zarazio je više od 45 miliona korisnika, a procenjuje se da je napravio štetu između 5,5 i 8,7 milijardi dolara s time da je samo “čišćenje” svih zaraženih računara od Lovebuga stajalo još 15 milijardi dolara. Lovebug je ujedno bio i prvi virus koji je postao glavna vest u medijima. Zarazio je gotovo 10 posto svih računara povezanih s internetom.

Sam virus nije bio tako poseban. Razlog njegovog uspeha jeste to što je podstaknuo osnovnu ljudsku potrebu – da budemo voljeni, napisao je Graham Cluley, poznati stručnjak za kompjutersku sigurnost.

Brzina kojom se virus širio među korisnicima bila je zapanjujuća, a virusa nisu bili pošteđeni ni Pentagon, CIA ili pak britanski Parlament. Kako se virus počeo širiti iz Manille na Filipinima, tamošnji istražitelji vrlo su brzo došli do dvojice mladih programera Onela de Guzmana i Reonela Ramonesa. Međutim, vlasti nisu znale za koje bi kazneno delo dvojicu programera trebalo optužiti s obzirom na to da tadašnje zakonodavstvo nije poznavalo takav oblik kriminala. Zato su ubrzo pušteni.

- Priznajem da kreiram viruse, ali ne znam je li ovo moj virus – govorio je na početku istrage 24-godišnji programer, da bi se kasnije u istrazi pravdao kako je možda virus “pustio” nehotice. Samo dva meseca nakon pojave Lovebuga na Filipinima je donesen novi zakon koji je kažnjavao sve oblike kompjuterskog kriminala. De Guzman je kasnije vrlo oprezno govorio o virusu kako se ne bi doveo u pravne probleme.

- Ne znam je li to bio moj virus. Kada biste mi dali njegov kod, mogao bih proveriti. Možda ga je stvorio neko drugi, a možda mi ga je neko ukrao – izjavio je novinarima The New York Timesa.

Ali se znao i hvaliti da je "postao deo istorije Filipina".

