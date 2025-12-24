Slušaj vest

Druga kompanija izvršnog direktora Tesle, Ilona Maska, SpaceX, navodno je kupila više od 1.000 Cybertruck vozila, a taj broj bi u budućnosti mogao porasti i na 2.000. Ovaj potez dolazi u trenutku kada se čini da gotovo niko drugi nije zainteresovan za kupovinu ovog futurističkog pikapa, što otvara pitanja o razlozima ove kupovine.

Kupovina, čija bi vrednost mogla premašiti 100 miliona dolara, deluje neobično s obzirom na ograničenu privlačnost Cybertrucka i slabu prodaju. Video koji kruži Maskovom društvenom mrežom X prikazuje veliki broj Cybertruck vozila parkiranih ispred SpaceX-ovih postrojenja u Južnom Teksasu, što dodatno naglašava razmere ove narudžbine.

Teslini problemi sa prodajom se nastavljaju

Izgledi za Teslinu ukupnu prodaju deluju sumorno. Sa ukidanjem poreskih olakšica za električna vozila i padom potražnje potrošača, očekuje se da će kompanija prijaviti razočaravajuće rezultate za četvrti kvartal. Posebno zabrinjava podatak da je prodaja Cybertrucka u SAD-u u trećem kvartalu pala na svega 5.385 vozila, što predstavlja pad od 62 odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine.

Ovaj pad dolazi uporedo sa širim padom Tesline prodaje u SAD-u, koja je u novembru dostigla gotovo četvorogodišnji minimum. Čak ni potezi poput uvođenja jeftinije verzije SUV modela Y nisu uspeli da preokrenu negativan trend, što ukazuje na poteškoće u zadržavanju interesovanja kupaca.

Trnovit put Cybertrucka

Uprkos Maskovim pohvalama, u kojima je Cybertruck nazvao „najboljim proizvodom koji je Tesla ikada napravila“, vozilo se suočava sa brojnim problemima. Do sada je povučeno sa tržišta osam puta zbog dizajnerskih nedostataka, kritikovana je manja autonomija od očekivane, kao i znatno viša cena u odnosu na prvobitna obećanja.

Slabi komercijalni rezultati, sa prodajom koja čini tek mali deo Maskovih projekcija od 250.000 do 500.000 vozila godišnje, sugerišu da bi velika narudžbina SpaceX-a mogla biti strateški potez za veštačko poboljšanje Teslinih prodajnih brojki.

Šira vizija Ilona Maska za Teslu

Dok se suočava sa poteškoćama u prodaji klasičnih vozila, Mask sve više usmerava Teslu ka budućnosti zasnovanoj na autonomnim robotaksi vozilima i humanoidnim robotima. Ovaj zaokret ukazuje na to da kompanija možda stavlja manji fokus na tradicionalnu prodaju automobila, a veći na futuristička visokotehnološka rešenja.

Ipak, realizacija ove vizije nailazi na prepreke. Regulatorni pritisak raste, uključujući i moguće mere Kalifornije zbog obmanjujućih tvrdnji o Teslinom Autopilot sistemu, koji još uvek ne omogućava potpunu autonomnu vožnju i zahteva stalnu pažnju vozača.

Reakcija tržišta naspram realnosti

Uprkos ovim izazovima, Tesline akcije beleže snažan rast i porasle su za gotovo 50 odsto u poslednjih šest meseci. Ovaj raskorak ukazuje na to da se tržišna vrednost kompanije od 1,5 biliona dolara u velikoj meri čini nezavisnom od stvarnih rezultata njenog osnovnog poslovanja u prodaji vozila.

Kupovina Cybertruck vozila od strane SpaceX-a, zajedno sa Maskovim širim ambicijama, može privremeno poboljšati imidž Tesle i njene prodajne rezultate. Međutim, osnovni problemi, pad potražnje, regulatorni pritisci i izazovi u vezi sa performansama proizvoda, i dalje predstavljaju ozbiljne prepreke za dugoročnu budućnost kompanije.

