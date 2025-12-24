Slušaj vest

Ovog leta, Mark Zakerberg je sve stavio na AI, trošeći milijarde da privuče vrhunske talente, a njegov glavni izbor, 28-godišnji Aleksandr Vang, već je u sukobu s njim. Izvori za Financial Times kažu da Vang smatra da je Zakerbergovo mikromenadžment gušeće, dok neki zaposleni sumnjaju da li ima iskustvo potrebno da vodi jedan od najambicioznijih AI projekata u istoriji.

Ovo je gotovo trenutni raspad odnosa za zapošljavanje koje je Meta koštalo više nego što većina kompanija zaradi za celu godinu. Ova visoko profilisana oklada, koja je trebala da učvrsti Metu kao globalnog lidera u AI, sada otkriva koliko je Zakerbergov stil vođenja nestabilan kada čak i njegov najskuplji talenat počne da se opire.

Unutrašnji revolt Superintelligence Labs

Drama tu ne staje. Vang je doveden nakon što je Zakerberg uložio preko 14 milijardi dolara u Scale AI, dajući mu kontrolu nad novim Superintelligence Labs i tajanstvenim TBD laboratorijama koje rade u potpunoj tajnosti. Ali ovo zapošljavanje već je uzdrmalo Metu iz temelja.

Jan Lekun, jedan od najcenjenijih stručnjaka u svetu AI, dao je otkaz u novembru nego da izveštava Vanga. Lekunov odlazak je izazvao šok unutar kompanije, ističući duboko nezadovoljstvo zbog toga što je Meta prioritet dala impresivnim novim zapošljavanjima i astronomskim ugovorima, umesto decenijama utvrđenim istraživanjima.

Sukob titana: Vang protiv veterana Mete

Unutar Mete, tenzije su eksplozivne. Vang je navodno u sukobu s Krisom Koksom, dugogodišnjim saradnikom Zakerberga, oko pravca razvoja AI. Koks je želeo da koristi Fejsbuk i Instagram za treniranje modela, dok je Vang insistirao na nadmetanju sa Guglom i OpenAI-em.

Neki zaposleni otvoreno dovode u pitanje Vangove kvalifikacije za ovu poziciju. Njegova prethodna kompanija, Scale AI, bavila se obradom podataka, a ne razvojem AI modela koji bi mogli da pariraju ljudskoj inteligenciji. Sada se očekuje da Vang upravo to postigne pod stalnim nadzorom jednog od najzahtevnijih CEO-a u tehnološkom svetu.

Šokovi na tržištu dok Meta ide all-in

Ulog se proteže daleko izvan zidova Mete. U oktobru, akcije kompanije su pale za 11% nakon što je najavljeno dodatno ulaganje od milijardi u AI, brišući preko 200 milijardi dolara tržišne vrednosti. Investitori pažljivo prate svaki potez kompanije, a Zakerbergova opsesija brzinom samo pojačava pritisak.

Drugi novi članovi tima, poput bivšeg GitHub CEO-a Nat Fridmana, već su se suočili s kritikama zbog brzopoteznih lansiranja, poput Vibes-a, feeda AI-generisanih videa. Poruka je jasna: u Meti je neuspeh javan, ulog je ogroman, a tenzije su na vrhuncu.

Trka protiv vremena i razuma

Tajanstveni TBD laboratorij ima cilj da lansira potpuno novi AI model od nule za samo nekoliko meseci. Uspeh bi mogao redefinisati budućnost AI, ali neuspeh bi mogao izazvati još više potresa unutar kompanije koja je već napeta.

Sa eksplozivnim sukobima, ostavkama i rokovima visokog rizika, AI odeljenje Mete postalo je pritisni lonac. Zakerbergova oklada može ga uzdići do statusa vizionara ili pretvoriti njegov najambiciozniji AI eksperiment u opomenu za Silicijumsku dolinu. Svet gleda i tenzija je nemoguće ignorisati.

