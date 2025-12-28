Slušaj vest

Odlazeća godina 2025. donela je stabilizaciju Gen Z žargona, ali i njegovo potpuno osvajanje svakodnevnog govora, reklama, pa čak i ozbiljnih rasprava uz kafu. Baš iz tog razloga pitali smo ChatGPT za deset Gen Z izraza koji se koriste najviše u 2025. godini, pa evo kratkog vodiča kroz izraze koje sad svi upotrebljavaju, a mnogi od nas (pa i autor ovog teksta) ne razumeju:

1. Harizma na steroidima (rizz)

U 2025. više nije dovoljno biti simpatičan – morate imati rizz. To je ona neobjašnjiva kombinacija šarma, samopouzdanja i sposobnosti da nekoga osvojite jednom rečenicom ili pogledom. Ako ga imate, znate. Ako nemate, kažu vam da “radite na sebi”.

2. Realnost? Ne hvala (delulu)

Biti delulu više nije uvreda, već strategija preživljavanja. To je stanje u kome verujete u najbolji mogući ishod, čak i kada svi dokazi govore suprotno. U 2025. delulu je novo optimistično i niko se više ne izvinjava zbog toga.

3. Kada je sve baš – slay

Nešto izgleda dobro? Slay. Neko je uspeo? Slay. Vi ste preživeli ponedeljak? Takođe slay. Ovaj izraz je postao univerzalni pečat odobravanja i emocionalni aplauz bez stvarnog tapšanja.

4. Prosečnost kao najveći greh (mid)

U svetu ekstremnih mišljenja, najgore što nešto može biti jeste mid. Ne loše, ne dobro, samo… meh. U 2025. mid je ozbiljna presuda, često izrečena sa uzdahom i pogledom u prazno.

5. Gotov si, ali simbolično (cooked)

Ako ste cooked, ne znači da ste stvarno propali, ali situacija ne miriše na dobro. Rokovi, obaveze, životne odluke: sve to vas može “ispeći”. Izraz se koristi sa dozom humora i potpunim prihvatanjem haosa.

6. Sporedni lik u sopstvenom životu (NPC)

Biti NPC znači funkcionisati na autopilotu, bez velikih emocija ili inicijative. U 2025. niko ne želi da bude NPC, ali svi priznaju da imaju te dane. Neki ljudi su NPC samo do prve kafe.

7. Ti si glavna uloga (main character energy)

Suprotno NPC-ju stoji main character energy stanje je svesti u kome ste vi centar narativa, sa savršenim soundtrackom u glavi. Gen Z u 2025. aktivno traži ovaj osećaj, čak i dok stoji u redu u pošti.

8. Istina, cela istina (no cap)

Kada neko kaže no cap, to znači da nema preuveličavanja, laži ni drame. To je digitalna zakletva, često korišćena pre nego što se iznese najsočniji deo priče.

9. Brza provera energije (vibe check)

U 2025. niko ne ulazi u prostor, razgovor ili odnos bez brzog vibe checka. Ako energija ne valja, izlaz je pristojan, ali brz. Mentalno zdravlje, ali sa stilom.

10. Ljubav, ali tiho (soft launch)

Objaviti vezu? Može, ali lagano. Soft launch znači diskretno pojavljivanje nečije ruke, senke ili kafe na storiju, bez zvanične objave. Ako preživi par nedelja, e onda sledi sledeći nivo.

Na kraju, zaključili smo da Gen Z žargon 2025. nije samo skup izraza – to je filozofija, emocionalni štit i društveni filter u jednom, a ako ste se u nekom prepoznali, ne brinite. Ako ste razumeli sve - čestitamo, prošli ste vibe check. No cap.

