Godina koja je tek prošla ostavila je neizbrisiv trag u digitalnom pamćenju sveta. Google Year in Search 2025 otkriva ne samo šta nas je zanimalo, već i kako smo kolektivno disali i reagovali na događaje koji su oblikovali globalni diskurs, od tehnologije i sporta do politike i geopolitičkih kriza. Pretrage pokazuju trenutke kada je pažnja milijardi ljudi bila usmerena na iste teme u isto vreme.

Ovi podaci funkcionišu kao svojevrsni dnevnik planete, beleže radoznalost, strahove, nade i fascinaciju koja je dominirala tokom 365 dana. Pretrage više nisu samo brojke, one su odraz naše kolektivne psihe i trenutaka koji su oblikovali i javni i digitalni život u 2025.

Foto: Shutterstock

Veštačka inteligencija preuzima tron

Najtraženiji pojam globalno bio je Gemini, Google-ov AI asistent, što jasno pokazuje koliko je veštačka inteligencija postala tema opšteg interesa. Nije više rezervisana za stručnjake ili tehnološke entuzijaste, AI ulazi u svakodnevnicu, od posla i obrazovanja do komunikacije i zabave.

Rast interesovanja za AI pokazuje promenu paradigme. Tehnologija više nije pasivni alat, već aktivni učesnik u našem životu. Ljudi žele razumevanje, upotrebu i kontrolu nad onim što oblikuje njihovu svakodnevicu, a Gemini i slični asistenti postali su simbol tog prelaska.

Foto: Shutterstock

Sport kao globalni magnet za pažnju

Veliki sportski događaji u 2025. ponovo su demonstrirali svoju moć da ujedine ljude. Mečevi kriketa između Indije i Engleske, kao i Indije i Australije, našli su se među najtraženijim temama, dok je Svetsko klupsko prvenstvo u fudbalu izazvalo lavinu digitalne pažnje.

Podaci pokazuju da interesovanje za sport ne prestaje kada poslednji zvižduk odjekne. Publika nastavlja da prati rezultate, analize i rasprave online. Sport je više od igre, on je globalni fenomen koji povezuje digitalni i stvarni svet.

Foto: Shutterstock

Političke ličnosti i trenutci koji pokreću svet

2025. godina je pokazala koliko brzo politika može da postane globalni trending. Pojava imena poput Čarlija Kirka, američkog konzervativnog aktiviste, na listi najtraženijih, došla je u talasu vesti o njegovoj smrti, pokrećući lavinu pretraga i diskusija.

Ovakvi skokovi u interesovanju demonstriraju kako digitalni svet prati svaki politički trenutak. Informacije se šire munjevitom brzinom, a javnost koristi Google da razume, pita i debatuje, što čini pretraživače centralnim mestom za globalni politički puls.

Foto: AP Alex Brandon, Printscreen

Tehnologija i geopolitika - od očekivanja do pitanja

Pored AI, publika je 2025. tražila i informacije o proizvodima koji još nisu stigli, poput iPhone 17 i drugih nadolazećih uređaja. Očekivanja korisnika formirana su mesecima ranije, kroz glasine, analize i nezvanične objave, pokazujući koliko je tehnologija više od potrošnje. Ona je deo svakodnevne radoznalosti i anticipacije.

Istovremeno, geopolitika je i dalje vruća tema. Situacije u Iranu i odnosi između Pakistana i Indije držali su korisnike na oprezu, a pretrage su se pretvarale u alat za razumevanje kompleksnog sveta. Google je, u ovom smislu, postao neformalni dnevnik globalnih događaja, mesto gde svet traži odgovore i prati promene u realnom vremenu.

