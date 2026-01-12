Slušaj vest

Prošla godina nije protekla kako je Bil Gejts očekivao. Uprkos tome što je uložio milijarde u zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i klimatske inicijative, suosnivač Microsofta je posmatrao kako se budžeti za državnu pomoć smanjuju, smanjujući podršku nekim od najsiromašnijih populacija sveta. Gejts je upozorio da ove mere štednje mogu imati smrtonosne posledice, posebno po decu mlađu od pet godina.

U svom godišnjem pismu, Gejts je ostao oprezno optimističan, ali iskren, rekavši: „Verujem da će svet nastaviti da napreduje, ali danas je teže videti taj napredak nego što je to bilo u proteklim godinama.“ On je istakao da je napredak postignut u poslednjih 25 godina u smanjenju smrtnosti dece pretrpeo zastoj u 2025. godini, naglašavajući ljudsku cenu smanjenja međunarodne podrške.

Porast smrtnosti dece izaziva zabrinutost

Gejts je posebno istakao zabrinjavajući porast smrti među decom mlađom od pet godina, koji se povećao sa 4,6 miliona u 2024. na 4,8 miliona u 2025. godini. Ovo je prvi porast smrtnosti dece u ovom veku i ukazuje na krhkost teško postignutog globalnog napretka. Prema Gejtsu, smanjena pomoć bogatih zemalja igrala je značajnu ulogu u ovom nazadovanju.

Dalja modeliranja iz izveštaja Gates Foundation’s Goalkeepers pokazuju da, ukoliko razvojna pomoć za zdravstvo padne za 20% u odnosu na nivoe iz 2024. godine, dodatnih 12,5 miliona dece moglo bi preminuti do 2045. godine. Ove projekcije, zasnovane na podacima Instituta za zdravstvene metrike i evaluaciju, ilustruju dugoročne posledice smanjenja međunarodne podrške.

Optimizam uprkos izazovima

Uprkos ovim problemima, Gejts i dalje vidi razlog za nadu, naročito u potencijalu veštačke inteligencije da ubrza inovacije. „Prijatelji i kolege često me pitaju kako ostajem optimista u eri sa toliko izazova i polarizacije,“ napisao je on. „Moj odgovor je sledeći: i dalje sam optimista jer vidim šta inovacije ubrzane veštačkom inteligencijom mogu doneti.“

Ipak, Gejts dodaje opreznu napomenu: optimizam ima svoje vremensko ograničenje. On predviđa da će narednih pet godina biti ključne za skaliranje alata koji spašavaju živote i vraćanje izgubljenog napretka. Iako ne veruje da će čovečanstvo kliznuti u „mračne vekove“, naglašava da će naredna pola decenije zahtevati izvanredne napore i saradnju.

Filantropski poduhvat od 200 milijardi dolara

U 2025. godini, Gejts je najavio istorijsko doniranje 200 milijardi dolara svojoj fondaciji, kombinujući postojeći fond sa projekcijama rasta. Ova sredstva treba da budu utrošena u narednih 20 godina, što predstavlja jednu od najvećih filantropskih donacija u modernoj istoriji. Gejts je ovu nameru jasno pokazivao godinama unazad, još od 2010. kada je zajedno sa Melindom Frenč Gejts i Vorenom Bafetom pokrenuo inicijativu Giving Pledge.

Ovaj hrabri potez ističe važnost privatne filantropije u popunjavanju praznina koje su ostavile državne mere štednje. Gejts se nada da će i drugi imućni pojedinci slediti njegov primer, proširujući podršku globalnim i domaćim potrebama. Porast broja milijardera, sa 2.565 u 2023. na 2.769 u 2024., ilustruje potencijalni obim ove privatne pomoći.

Hitnost obnavljanja globalne pomoći

Gejts naglašava da se rezovi u pomoći neće brzo poništiti. Čak i u najdarežljivijim zemljama, međunarodna pomoć je istorijski iznosila manje od 1% BDP-a. Ipak, obnavljanje barem dela ove pomoći je ključno za sprečavanje daljih nazadovanja u zdravstvu i razvoju.

Njegova poruka je jasna: naredna decenija biće presudna. Uz fokusirane inovacije, održivu filantropiju i obnovljenu međunarodnu saradnju, Gejts veruje da svet može nadoknaditi izgubljeno i ostvariti neviđeni napredak. Vreme ističe, a ulozi ne mogu biti veći.

