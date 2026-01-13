Slušaj vest

Društvena mreža X, nekadašnji Tviter trenutno ne radi. Prijavljen je pad sistema širom sveta, uključujući Srbiju. Hiljade ljudi prijavilo je probleme sa mrežom X (ranije Twitter) u poslednjih sat vremena.

Sajt Downdetector zabeležio je ogroman skok broja korisnika koji danas (13. januara) prijavljuju probleme. Poteškoće su prvi put prijavljene neposredno pre 15 časova po našem vremenu, ali su se od tada naglo povećale.

Foto: Printscreen/DownDetector

Prema navodima sajta, problemi pogađaju aplikaciju, veb-sajt i korisnički feed.

Mobilna aplikacija se suočava sa sličnim problemima. Nije poznato da li je problem lokalizovan, ali je prijavljen i u Ujedinjenom Kraljevstvu i u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i širom Evrope, uključujući Srbiju.

Twitter je preimenovan u X nakon što ga je preuzeo Ilon Mask. Tehnološki preduzetnik i jedan od najbogatijih ljudi na svetu kupio je ovu društvenu mrežu 2023. godine.

Promenu imena u X najavio je u julu te godine, kao deo svoje ambicije da od platforme napravi „aplikaciju za sve“. Ona ima i široko korišćenu AI funkciju poznatu kao Grok.