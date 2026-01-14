Slušaj vest

Ko bi rekao da telefon star 15 godina može da postane hit? iPhone 4, ikona svoje ere, iznenada je ponovo u modi. Ljudi ga kupuju zbog nostalgije, retro estetike i jedinstvenog stila fotografija koje pravi. Nekada smatran zastarelim, danas je kultni uređaj za sve koji žele da iskažu kreativnost ili se vrate u digitalnu prošlost.

Interesovanje je neverovatno, pretrage za „Buy iPhone 4“ porasle su skoro deset puta u odnosu na prošlu godinu, a društvene mreže su preplavljene fotografijama snimljenim ovim modelom. TikTok beleži preko 350.000 objava sa hashtagom #digicam, dok Instagram ima više od 700.000 postova. Retro je postao viralni hit, a iPhone 4 je njegova zvezda.

Foto: Shutterstock

Retro fotografija vlada TikTok-om i Instagramom

Zašto baš iPhone 4? Tajna je u njegovoj kameri. Sa samo 5 megapiksela, ograničenim dinamičkim opsegom i vidljivim šumom, slike koje pravi imaju poseban, nostalgičan šmek. Perfektno nesavršeno, baš ono što mlađa publika obožava.

Danas, kada svi imaju savršene telefone sa AI filterima, fotografije sa iPhone-a 4 izgledaju „pravo“ i autentično. To je staromodni digitalni šarm koji savršeno ide uz retro trendove u modi, muzici i fotografiji.

Foto: Shutterstock

Dizajn koji i dalje oduzima dah

iPhone 4 je uređaj koji vizuelno dominira i posle 15 godina. Čelični okvir, staklena pozadina i kompaktni ekran od 3,5 inča, izgled koji je bio revolucionaran tada, danas je legendaran. Svaki detalj odiše minimalizmom i stilom koji se ne zaboravlja.

Za entuzijaste, ovo je više od telefona, to je komad istorije. U moru modernih uređaja sa masivnim ekranima i plastikom, iPhone 4 i dalje ostavlja utisak i poziva na kolekcionarsku strast.

Foto: Shutterstock

Pristupačna nostalgija koja zabavlja

Još jedna prednost, cena. Polovni iPhone 4 može se pronaći za samo 30 do 50 dolara. To znači da svako može da se igra retro fotografijom i stvori autentične slike bez velikog rizika za novčanik.

Za kreatore sadržaja, to je savršen alat. Eksperimentišete sa svetlom, senkom i šumom kamere, stvarate „analogni“ efekat i pritom se ne brinete o skupim uređajima ili savršenstvu. Zabava je zagarantovana, a estetika, besprekorna.

Foto: Shutterstock

Ali, postoji i mračna strana

Stari uređaji nose rizik. iPhone 4 više ne dobija nadogradnje i ranjiv je na napade ako se koristi za internet ili osetljive aplikacije. Apple takođe više ne pruža podršku za ovaj telefon, zbog čega ga je najbolje koristiti isključivo za fotografisanje i offline aktivnosti.

Stručnjaci savetuju da ga koristite samo za slike, bez Apple ID-ja, surfovanja, bankarskih aplikacija ili SIM kartice. Fotografije je najsigurnije prebacivati kablom. Ovo je uređaj za zabavu, kreativnost i retro estetiku, ništa više.

