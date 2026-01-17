Ovaj pomak pokrenut je novim saznanjima iz genetike, biotehnologije i veštačke inteligencije, kao i globalnim izazovima vezanim za hronične bolesti i starenje stanovništva.

Takve vizije ne potiču samo iz lokalnih analiza, već ih prenose i strani mediji koji beleže predviđanja futurologa, odnosno stručnjaka koji na osnovu sadašnjih tehnoloških trendova pokušavaju da pogode šta će nam doneti svakodnevica u budućnosti.

Na jednom takvom mestu, britanski portal Unilad piše kako već sada eksperti razmatraju tehnologije koje su do juče zvučale kao naučna fantastika, a koje bi do sredine veka mogle postati uobičajene. Osnovna poruka ovih analiza je da bi, ako gledamo kroz prizmu naučnih istraživanja i trendova, svet 2050. mogao izgledati drastično drugačije nego danas i to ne samo po tehnološkom napretku, već i po načinu na koji ljudi žive, rade i međusobno komuniciraju.

Foto: Shutterstock

Bioštampani organi postaju realnost

Po jednoj od takvih vizija, bioštampani organi, tj. organi stvoreni 3D bioprinterima koristeći ćelije samih pacijenata ne bi više bili čista teorija ili eksperimentalna faza. Umesto čekanja na donatore i straha od odbacivanja, medicina bi mogla pacijentima da ponudi organe koji su potpuno kompatibilni sa njihovim telom, čime bi se povećala stopa izlečenja i produžio životni vek.

Ova ideja se poklapa i sa širim trendovima u biotehnologiji koje predviđaju da do sredine veka takve tehnike neće biti samo medicinska opcija već rutinski deo terapije za hronične i fatalne bolesti.

Foto: Shutterstock

Svemirski elevator umesto raketa

Još jedna od najambicioznijih ideja koja se pominje u sličnim predviđanjima jeste svemirski elevator kao konstrukcija koja bi, umesto klasičnih raketa, omogućila transport ljudi i tereta u orbitu koristeći ogromnu, napetu vrpcu vezanu između Zemlje i orbitalne stanice.

Ova ideja, nekada dostupna samo u teorijskim člancima i SF pričama, ponovo je stavljena na tapet jer bi promenila način na koji pristupamo svemiru, smanjujući troškove i rizike vezane za istraživanje svemira.

Foto: Profimedia

Roboti i lažno meso

Mnogi futuristi takođe govore o robotima-cimerima i naprednim automatizovanim sistemima koji više neće biti luksuz samo za bogate, već deo svakodnevnog domaćinstva. Robotske jedinice koje obavljaju kućne poslove, pomažu starijima ili čak odlaze na posao umesto vas, mogle bi da postanu uobičajeni prizor u domovima širom sveta.

Za one koji se manje brinu o fizičkim uređajima, ali više o društvenim promenama, postoje i predviđanja da će alternativni izvori hrane, poput laboratorijski uzgojenog mesa i održivih proteina, postati sve dominantniji jer će planeta morati da nahrani gotovo 10 milijardi ljudi do 2050.

Foto: Shutterstock

Stiže novo doba

Ove vizije sveta sredinom veka odražavaju širu sliku o tome kako mnogi stručnjaci očekuju ne samo da tehnologija evoluira, već i da postane integralni deo svakog aspekta života. Naravno, skeptici upozoravaju da praksa često zaostaje za optimističnim predviđanjima, ali činjenica da ozbiljni futuristi, istraživači i tehnološki mediji o ovome otvoreno raspravljaju pokazuje da ideje o ogromnim promenama do 2050. nisu više puko spekulativno sanjarenje, već ozbiljna tema savremenog diskursa o budućnosti ljudske civilizacije.

Ukratko, svet koji će uslediti možda neće biti baš onakav kakav vidimo u filmovima, ali najnovija predviđanja ukazuju da ćemo možda živeti u dobu u kojem su granice između naučne fantastike i realnosti sve tanje i gde bi 3D štampa organa, robotski saputnici i putovanja ka svemiru mogli da postanu normalna svakodnevica.

