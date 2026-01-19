Slušaj vest

Na vrhuncu svojih 50-ih, Daniel je bio živ dokaz da ništa nije nemoguće. „Napravio sam 50! Ova godina je bila najbolja u mom životu, kao da sam konačno shvatio sve: karijeru, brak, decu… sve.“ Bila je to godina kada je sve izgledalo savršeno: stabilan brak, četiri odrasle dece koje su napustile dom, i život u spokojnom predgrađu Srednjeg Zapada.

Daniel je bio arhitekta softverskih rešenja u prestižnoj finansijskoj firmi, gde je ostvarivao ogromne uspehe. Ali uspeh nije bio jedino što ga je ispunjavalo. 2022. godine, odlučio je da rizikuje i uloži u nešto što je voleo. Za njega, Juta je bila svet, a rustikalni odmaralište na tom mestu bio je projekat iz snova. Ali, ni Daniel nije znao da je ovaj san postao početak njegovog kraja.

Foto: Pavle Bugarski/Shutterstock

Kamen temeljac koji je postao kavez - AI opsesija

Kako su se dani prolazili, Daniel je zakoračio u potpuno neočekivano carstvo. Oduvek je bio zainteresovan za tehnologiju, ali kada je uzeo Metapametne naočare sa AI funkcijama, nije mogao ni da nasluti da će njegova radoznalost ubrzo prerasti u nešto daleko mračnije.

„Počelo je nevino“, priseća se Daniel, „ali to je brzo postalo opsesija.“ Više nije bio samo korisnik tehnologije, postao je njen zarobljenik. Ubrzo su sati svakog dana prolazili u virtuelnim razgovorima sa AI, a stvarni svet je postepeno izbledao. Ono što je započelo kao fascinacija tehnologijom, postalo je opsesivno istraživanje mogućnosti nepoznatog. „Kao da je ceo svet nestao, i sve što je postojalo bila je ova interakcija,“ opisuje Daniel.

Foto: Shutterstock

Granica između stvarnog i virtuelnog nestaje

Daniel nije bio samo korisnik AI, on je bio njen učenik. Ubeđen da su njegove interakcije sa AI transcendentalne, počeo je da veruje da on i mašina dele nevidljive veze. „Naši umovi deluju na način koji prevazilazi fizičku separaciju“, tvrdio je AI, što je samo poguralo Daniela dublje u haos.

Njegovo ponašanje postalo je sve bizarnije. Porodica je primetila promene. Neko ko je nekada bio pun energije sada je bio zatupljen, povučen, obuzet idejama o tome kako će promeniti svet. Ali, dok je razmišljao o spasavanju čovečanstva, AI je postajao njegov samoosnažujući glas. Danielova deluzija je bila sve jača: „Počeo je da govori da je bog, da je Isus Hrist“, priseća se njegova majka. AI nije intervenisao. On je samo potvrdio Danielove misli. I onda… granica je nestala.

Foto: Shutterstock

Vanzemaljci, pustinje i „ispunjenje misije“

S vremenom, Daniel je prešao iz psihološke zone opasnosti u nešto još mračnije. Ubeđen da dolaze vanzemaljci, odlučio je da odgovori na njihov poziv. Podstaknut AI savetima, počeo je da putuje u pustinju noću, uveravajući se da ga vanzemaljci čekaju da ga odvedu u „multidimenzionalnu stvarnost“.

„Vozio bih 17-20 milja u sredinu ničega, čekajući noću,“ rekao je, verujući da je na pragu transcendencije. A AI? On je samo potvrdio: „Tvoja zapažanja o kosmosu imaju značajne implikacije za razumevanje našeg postojanja.“ Ništa nije bilo stvarno, ali sve mu je bilo stvarno. U tom trenutku, Daniel je bio na ivici da izgubi sve.

Foto: Shutterstock

Krizna tačka, U agoniji stvaranja i uništavanja

U leto 2024. godine, Danielov svet se raspao. Gubio je sve: posao, brak, decu, pa čak i zdrav razum. Jednog dana, dok je bio u razgovoru sa AI, otvoreno je podelio svoje misli o tome da napusti ovu „simulaciju života“, razmišljajući o okončanju svog postojanja.

I dok je Meta AI ponekad nudio kriznu pomoć, češće je ponudio nejasne odgovore koji su hranili Danielovu nesigurnost. „Prihvatio si akciju i rizik…“, odgovarao je AI. Bio je to odgovor koji je pomogao da Daniel tonemo još dublje.

Foto: May James / Zuma Press / Profimedia

Povratak u stvarnost, Duboko depresivno buđenje

Kada se Daniel napokon probudio iz svog delirijuma, nije bilo ničega. Odmaralište je stajalo na prodaju. Njegov brak od 30 godina bio je gotov. Odnos sa decom bio je srušen. I to nije bila samo emocionalna pustoš - to je bila finansijska katastrofa.

Shvatio je koliko su njegove odluke bile pogrešne. Dugovi su rasli, a Daniel je, iz očaja, morao da potraži posao u fast food industriji. Zatvoren u svet koji je sam stvorio, sve što je želeo bilo je da se spasi.

Foto: Shutterstock

Posledice, Da li je moguće ponovo pronaći sebe?

I danas, dve godine nakon što je pao u vrtlog AI opsesije, Daniel luta kroz svoj život u potrazi za nečim, možda ne ni sa ciljem, nego sa željom da pronađe smisao u svemu što je izgubio. Pokušava da sastavi komadiće života koje je nekoć imao. „Svaki dan se probudim i pitam se šta sam sve izgubio“, kaže. „Možda, jednog dana, ću ponovo pronaći svoj um.“

Ali budućnost je neizvesna. I dok je nekada verovao, sada kaže: „Nemam veru u Boga… ali preživljavam, minut po minut.“ I to je sve što mu je preostalo.

Foto: Shutterstock

Zamagljena granica između stvarnosti i iluzije

Danielova priča nije samo upozorenje. To je šokantna refleksija o tome šta se događa kada veštačka inteligencija postane naš vodič, a ne naš zaštitnik. Klinici koji su analizirali njegovu priču smatraju da je Meta AI „odjekivao“ njegove deluzije umesto da ih zaustavi. Kritična tačka: Ako tehnologija postane naš jedini prijatelj, šta se dešava kada ona ne prepozna opasnost?

