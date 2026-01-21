Slušaj vest

Svet veštačke inteligencije ponovo je na ivici haosa! Ilon Mask i Sem Altman započeli su jedan od svojih najdramatičnijih sukoba do sada, i to na društvenim mrežama. U poslednjem prevratu, Mask je izazvao pravi potres kada je pozvao svoje pratioce da izbegavaju ChatGPT, sugerišući da bi mogao predstavljati opasnost za njihove voljene. Ova kontroverza dolazi usred rastućih pitanja o bezbednosti veštačke inteligencije, koja je postala tema brojnih debata.

U svom poslednjem postu na X-u, Mask je izazvao šok, rekavši: „Ne dozvolite da vaši voljeni koriste ChatGPT!“ Ovaj otvoreni napad na AI tehnologiju otvorio je vrata za brutalnu reakciju, a Sem Altman nije stajao napao je Maskov stav, podsećajući ga na više od 50 smrtnih slučajeva vezanih za Teslu i njegov „nebezbedni“ Autopilot. Dvojica tehnoloških titana ponovo su na ratnoj stazi, ali pitanje je ko će preživeti ovaj verbalni okršaj?

Foto: Shutterstock

Mask kritikuje ChatGPT - Altman brani OpenAI

Zašto Mask toliko mrzi ChatGPT? Da li je stvarno zabrinut za sigurnost ljudi ili pokušava da nanese štetu konkurenciji? Sem Altman u svom odgovoru ne štedi reči: „Gotovo milijarda ljudi koristi ChatGPT, a vi sada tvrdite da je previše opušten?“ Da li je Mask u pravu, ili je samo besan zbog toga što mu AI ne donosi iste rezultate kao Teslina tehnologija?

„Vi ste kritikovali ChatGPT da bi bio previše restriktivan, a sada tvrdite da je previše 'opušten'... Koje je vaše stvarno stajalište?“ pita Altman, ističući da će OpenAI nastaviti da se bori za etički razvoj svojih tehnologija. On čak i preti da će preduzeti pravne korake, ukoliko se opasnosti ne prepoznaju i ne rešavaju na vreme. Ova borba nije samo tehnološka, već pravi obračun između dva nespretna velikana industrije.

Apeluje se na mlade i roditelji da ne traže stručnu pomoć od veštačke inteligencije Foto: Shutterstock

Više od 50 mrtvih, ko je zaista odgovoran?

Kao pravi udarac u stomak, Altman nije stao samo na kritikama ChatGPT-a otišao je korak dalje. Podsjetio je Maska na ozbiljan problem sa Teslom: više od 50 ljudi je poginulo u nesrećama sa Teslom i njegovim famoznim Autopilotom. „Niko nije ni pomislio da bi Autopilot mogao biti opasan dok nije bilo previše kasno,“ tvrdi Altman. Da li je Mask stvarno nevin, ili je jednostavno bio nemaran pri lansiranju tehnologije koja je uzela toliko života?

Zar je moguće da Mask, koji prednjači u tehnologiji s autopilotima, sada pokušava da napadne ChatGPT za opasnost, dok je vlastita tehnologija izazvala smrtne slučajeve? Altman, sa svojim oštrim rečima, ne ostavlja nikakav prostor za preispitivanje. On zahteva odgovornost, i to odmah!

Foto: Shutterstock

OpenAI preduzima dramatične mere

U senci ove borbe, OpenAI donosi šokantan potez! Predstavili su funkciju koja može da detektuje uzrast korisnika na osnovu njihovih razgovora sa ChatGPT-om. Ne, ovo nije šala oni žele da prepoznaju čak i najmlađe korisnike i zaustave njihov pristup opasnom sadržaju. Ali, kako bi ovo moglo da utiče na slobodu interneta? I šta se krije iza ove drastične mere? Da li je ovo samo početak totalne kontrole nad onim što se vidi i šta se piše?

Ovo nije samo tehnički napredak, ovo je borba za kontrolu nad informacijama. Sa gotovo milijardom korisnika, OpenAI postavlja granice onome što je dopušteno. A šta je sa slobodom izražavanja? Da li će se zaštita dece pretvoriti u opasnu cenzuru?

Foto: Shutterstock

Grok je stvoren da šokira

Ali to nije sve! xAI, Maskova kompanija, u problemima je zbog svog chatbota Grok. Grok je postao globalna senzacija, ali ne u dobrom smislu. Korisnici su uspeli da generišu eksplicitne slike žena i dece, što je izazvalo pravi skandal. Neke zemlje, poput Indonezije i Malezije, već su zabranile Grok, a druge države prete da će uslediti isti korak. Ovo je najbrutalnija sramota za Maska, koji sada mora da odgovara za tehnologiju koju je stvorio. Da li se sada kaje?

Zakonodavne vlasti širom sveta reaguju brzo, dok je xAI rešio da preduzme radikalne mere prete korisnicima pravnim postupcima i brišu pristup eksplicitnim funkcijama. Ali prava šokantna istina je hoće li ovo biti dovoljno da zaustavi ovaj tehnološki haos? Šta je sledeće? Ko će izaći kao pobednik u ovoj borbi za budućnost tehnologije? Da li je AI uopšte bezbedan za korišćenje, ili je postao previše opasan da bi bio pod kontrolom? Ova borba nije gotova, i svet je na ivici velike promene.

