Slušaj vest

Kada turski tehnološki gigant poput Yemeksepetija dospe u vesti, obično je zbog rasta u konkurentnoj industriji online dostave hrane. Međutim, ovog puta pažnju privlači izvanredan potez njegovog CEO-a. 5. maja 2022. godine, nakon što je Yemeksepeti prodan kompaniji Delivery Hero za neverovatnih 589 miliona dolara, CEO Nevzat Ajdin iznenadio je sve podelivši bonus od 27 miliona dolara među svojih 115 zaposlenih.

Ovo nije bilo nešto što je bilo obavezno ugovorom, niti deo sitnih slova u dogovoru. Umesto toga, Ajdin je doneo ovu odluku iz dubokog uverenja da ceo tim zaslužuje da podeli nagrade za njihov zajednički uspeh. „To smo uradili zato što uspeh nikada nije solo poduhvat. Postigli smo ovo zajedno i svi treba da budemo deo toga.“

Foto: Shutterstock

Bonus koji menja živote

U nesumnjivo jednoj od najvelikodušnijih gesti u poslednjoj poslovnoj istoriji, Ajdin je podelio bonus koji se ravna sa neverovatnih 200.000 dolara po zaposlenom. Za radnu snagu čije su mesečne plate bile između 1.000 i 1.800 dolara, ovaj bonus predstavlja finansijsku transformaciju o kojoj su mnogi mogli samo da sanjaju.

Mnogi od zaposlenih sada će imati finansijsku slobodu koja im omogućava da kupe domove, automobile, ili čak da se povuku sa posla. Emocionalni uticaj ovakvog iznenađujućeg isplaćivanja bio je očigledan. "Bilo je emocija," priznao je Ajdin. "Ljudi su im se životi promenili u trenutku. Sada mogu da priušte stvari koje nisu ni sanjali."

Foto: Shutterstock

Od skromnih početaka do višemilionske prodaje

Priča o Yemeksepetiju je priča o skromnim početnim ulaganjima i ogromnom rastu. Osnovan 2000. godine sa početnim kapitalom od samo 80.000 dolara, preduzetnik Ajdin je izgradio kompaniju koja je postala dominantna na turskom tržištu dostave hrane. Tokom godina, kompanija je privukla velika ulaganja, podižući ukupno 44 miliona dolara kroz dve runde finansiranja.

Do trenutka prodaje Delivery Hero-u, Yemeksepeti je imao više od 3 miliona transakcija mesečno. Međutim, ono što je zaista izdvaja ovu kompaniju nije samo impresivan broj, već i korporativna kultura koja stavlja zaposlene u prvi plan, baš kao i profit.

Foto: Shutterstock

Kultura koja stavlja ljude na prvo mesto

Dok mnoge kompanije fokusiraju svoju pažnju na profitne margine i povrat na investicije, Ajdinov stil liderstva uvek je stavljao veliki naglasak na ljude koji su činili kompaniju onim što jeste. Ova bonus podela je odraz tog pristupa. Ajdinovo priznanje za naporan rad svog tima ono je što ga izdvaja od drugih poslovnih lidera.

Za Ajdina, uspeh nije samo o zaradi radi se o tome da svi koji su pomogli u izgradnji biznisa i dele tu nagradu. A sa ovim rekordnim bonusom, on je postavio novu definiciju šta znači ceniti zaposlene van osnovne plate.

Foto: Shutterstock

Nov standard za korporativnu velikodušnost

Iako su u poslovnom svetu postojale slični gestovi velikodušnosti, Ajdinova podela bonusa od 27 miliona dolara je retka pojava, naročito na ovako velikoj skali. Nije svakodnevno da lider kompanije podeli toliki deo profita od prodaje sa svojim zaposlenima. U Sjedinjenim Državama, jedan preduzetnik je nedavno podelio 6 miliona dolara među 570 zaposlenih nakon prodaje svoje firme, ali ovaj iznos je mnogo manji u poređenju sa Ajdinovom gestom, koja je svakom od njegovih 115 zaposlenih donela više od 200.000 dolara.

Ovakva velikodušnost donela je Ajdina ne samo divljenje njegovih zaposlenih, već i mesto u istoriji korporativnog sveta. Priča o prodaji Yemeksepetija će se sigurno pamtiti ne samo zbog same prodaje, već i zbog načina na koji su zaposleni prepoznati i nagrađeni za njihov trud i posvećenost.

Foto: Shutterstock

Legacija velikodušnosti i liderstva

Ono što čini Ajdinovu podelu bonusa posebno značajnom jeste njen dugoročni uticaj. Ovo nije samo o novcu radi se o ostavljanju legacije saosećajnog liderstva koje stavlja ljude na prvo mesto. U vremenu kada su korporativni lideri često kritikovani zbog nedostatka empatije, Ajdin se izdvaja kao svetli primer onoga što se može postići kada se uspeh deli, a ne čuva.

Za zaposlene Yemeksepetija, Ajdinov gest biće zapamćen daleko izvan finansijske dobiti. To je podsetnik da prava vrednost kompanije nije samo u njenoj zaradi, već u ljudima koji je čine uspešnom. A za Ajdina, ovaj čin velikodušnosti može biti njegov najtrajniji doprinos svetu poslovanja.

Foto: Shutterstock

Šta radi Nevzat Ajdin danas

Iako je 2021. godine napustio poziciju CEO-a Yemeksepetija, Nevzat Ajdin je i dalje ključna figura u turskom i globalnom tehnološkom ekosistemu. U 2026. godini, on je jedan od najaktivnijih anđeoskih investitora u Turskoj, sa portfolijom od preko 40 startupa i investicijama koje prelaze 20 miliona dolara. Fokusira se na tehnološke sektore poput internet usluga, mobilnih platformi i online tržišta, a njegova ulaganja pomeraju granice digitalne inovacije u zemlji i šire.

Pored toga, Ajdin zauzima važne pozicije u nekoliko ključnih organizacija i institucija. On je član odbora Endevora Turska, gde pomaže preduzetnicima sa visokim uticajem, kao i član odbora TOBB Young Entrepreneurs. Takođe, kao osnivač Galata Business Angels, pomogao je u stvaranju prvih mreža anđeoskih investitora u Turskoj. Osim toga, njegova strast prema društvenom uticaju ogleda se u njegovim filantropskim projektima, kao i u učešću u sportu, posebno u vezi sa Trabzonsporom, čiji je bivši potpredsednik i član uprave.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: