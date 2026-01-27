Slušaj vest

2015. godine dogodio se neverovatan obrat kada je Sanmay Ved, bivši zaposlenik Google-a, uspeo da kupi najpoznatiji domen na svetu, Google.com, za samo 12 dolara. Ova nevjerojatna priča desila se kada je Ved, istražujući Google Domains, otkrio da je domen bio dostupan za prodaju, što ga je potpuno iznenadilo.

Sanmay Ved, poreklom iz Mandvija, Gujarat, brzo je iskoristio ovu priliku i obavio kupovinu, koja je prošla bez problema. Dobio je pristup moćnim Google alatima za webmastere, što mu je omogućilo da na kratko, ali stvarno, zaviri u srž online prisustva kompanije. Međutim, ovaj neočekivani uspeh nije trajao dugo, jer je Google brzo shvatio grešku i otkazao transakciju.

Foto: Shutterstock

Nagrada od Google-a koja je bila više od očekivanog

Nakon što je greška ispravljena, Google nije ostavio Veda praznih ruku. Kompanija mu je dodelila generoznu nagradu u iznosu od 6.006,13 dolara za njegov jedinstveni poduhvat. Vedovo iznenadno otkriće postalo je vest u celom svetu, ali ono što je priču učinilo još posebnijom jeste njegova odluka da celu nagradu donira u humanitarne svrhe.

Ved je odlučio da novac donira humanitarnoj fondaciji koja vodi 404 besplatne škole širom 18 indijskih država i koja pomaže više od 39.200 dece iz nerazvijenih područja. Ovaj čin dobrote ističe kako je ovaj neobičan događaj doveo do pozitivnih promena, pokazavši moć jednog otkrića i dobrih dela koja su usledila.

Foto: Shutterstock

Kako je Sanmay Ved otkrio da je domen bio dostupan

Niz događaja koji je doveo do Vediove slučajne kupovine Google.com počeo je u 1:20 ujutro po istočnom vremenu, kada je on neobavezno istraživao Google Domains. Odlučio je da proveri sreću i ukuca „google.com” u pretrazivač, nadajući se da će se pojaviti uobičajena poruka da je domen nedostupan. Umesto toga, na njegovo iznenađenje, domen je bio prikazan kao dostupan za kupovinu.

„To je bila prava neobičnost“, objasnio je Ved na LinkedIn-u, napomenuvši da obično tako poznati domeni nikada ne bi bili prikazani kao dostupni. Oprezno je nastavio dalje i nakon što je kliknuo na ikonu „dodaj u korpu“, naišao je na zeleno kvačicu koja je označila da je domen uspešno dodat u njegovu korpu. Ved je, uvek radoznao, nastavio ka procesu kupovine i uspešno završio transakciju, potpuno očekujući da će se pojaviti greška ili odbijanje, ali njegovoj iznenađenju, kartica je zapravo bila naplaćena.

Foto: Shutterstock

Brz odgovor Google-a i otkazivanje transakcije

Nedugo nakon što je Ved završio kupovinu, Google je otkrio grešku i brzo reagovao kako bi poništio prodaju. Iako je Ved bio kratkotrajni vlasnik Google.com, domen je brzo vraćen u ruke kompanije. Međutim, do tog trenutka, Ved je već imao priliku da iskusi uzbuđenje vlasništva nad, verovatno, najvažnijim domenom na internetu.

Brza reakcija Google-a na otkazivanje transakcije pokrenula je diskusiju o sigurnosti i dostupnosti domena, što je izazvalo još veće interesovanje za Google Domains i operacije iza kulisa tehnološkog giganta. Kompanijin odgovor takođe je naglasio efikasnost njihovih sigurnosnih protokola, koji sprečavaju takve greške da postanu ozbiljan sigurnosni problem.

Foto: Shutterstock

Vedova humanitarna donacija i uticaj na obrazovanje

Nakon svega, Ved je doneo odluku koja je mnogo više govorila o njegovom karakteru. Umesto da zadrži nagradu, odlučio je da novac donira u humanitarne svrhe. Njegova donacija pomogla je da se finansira više od 404 besplatne škole u Indiji, podržavajući obrazovanje više od 39.000 dece iz ugroženih oblasti.

Vedova donacija nije samo imala veliki uticaj na živote hiljada dece, već je privukla i globalnu pažnju na napore ove fondacije. Njegova velikodušnost je pokazala kako jedan običan čin sreće može dovesti do pozitivnih promena i kako dobrota može imati dalekosežan uticaj na društvo.

Foto: Shutterstock

Googleova posvećenost sigurnosti i istraživačima

U znak priznanja za Vedovo otkriće i napore istraživača širom sveta, Google je takođe pohvalio značaj svog programa nagrada za sigurnost. Kompanija već dugo ohrabruje etičke hakere i istraživače sigurnosti da prijavljuju ranjivosti u njihovim sistemima, nagrađujući ih za njihove doprinose.

Uvođenjem robustnog sigurnosnog programa, Google nastoji da zaštiti svoju ogromnu infrastrukturu i obezbedi da se slične greške ne ponove u budućnosti. Jedinstveni incident sa Sanmayem Vedom podseća na važnost sajber bezbednosti i kako jedna mala greška može dovesti do neočekivanih posledica.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video: