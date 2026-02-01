Slušaj vest

Tačnije, Džobs je Google nazvao zbog žutog slova „o“ u Google logotipu koje, po njegovom mišljenju, nije izgledalo kako treba na ekranu iPhone-a.

Poziv je upućen jedne nedelje, a javio se Vis Gundotra, tada visoki rukovodilac u Google-u. Sa druge strane linije bio je Džobs, koji mu je mirno, ali krajnje precizno objasnio da žuto "o" u Google ikoni na iPhone ekranu izgleda prljavo, neujednačeno i vizuelno pogrešno. Problem nije bio u samom logotipu, već u načinu na koji se boja renderovala na Apple-ovom ekranu. Džobs je smatrao da to kvari celokupno iskustvo korišćenja telefona.

Foto: Shutterstock

Epilog priče je hit

Ono što ovu priču čini legendarnom nije samo činjenica da je direktor Applea zvao partnersku kompaniju zbog jedne nijanse boje, već i ono što je usledilo.

Džobs je ponudio da Apple-ov dizajner lično preradi Google ikonu za iPhone verziju, kako bi se savršeno uklopila u Apple-ov vizuelni svet. Nije se radilo o rebrendiranju Google-a, već o suptilnoj, gotovo neprimetnoj izmeni koja bi običnom korisniku prošla ispod radara, ali bi po Džobsovim standardima napravila ogromnu razliku.

Foto: JUSTIN SULLIVAN / Getty images / Profimedia

Detalj koji je otišao u legendu

Google je, bez ikakvog protivljenja, pristao. Ubrzo se pojavila blago izmenjena nijansa žute, prilagođena Appleo-vom ekranu, i taj detalj je postao deo tehnološkog folklora. Ne zato što je promena bila velika, već zato što je pokazala koliki je uticaj Apple imao čak i na proizvode drugih tehnoloških giganata, ali i koliko je Džobs bio opsednut sitnicama.

Ova epizoda danas se često navodi kao savršen primer Džobsove filozofije da se vrhunski proizvod ne pravi velikim idejama, već beskrajnim nizom mikroskopskih odluka. Za njega dizajn nije bio samo ono što se vidi na prvi pogled, već osećaj koji korisnik ima dok gleda ekran, čak i kada ne zna zašto mu nešto deluje bolje.

Foto: Shutterstock

Kada su ljudi odlučivali umesto algoritama

U eri današnjeg veštačkog inteligentnog dizajna, automatskih prilagođavanja i algoritama koji sami optimizuju boje i interfejse, ova priča deluje gotovo romantično. Jedan čovek, jedan poziv, jedna boja. Ali upravo u tome leži poenta. Pre nego što su algoritmi počeli da odlučuju umesto ljudi, postojali su lideri koji su verovali da savršenstvo ne dolazi iz koda, već iz opsesivne brige za detalj.

Žuto „o“ u Google logotipu na iPhone-u danas više niko ne primećuje, ali činjenica da je neko primetio da izgleda pogrešno i da je zbog toga podigao slušalicu, zauvek je ostala zapisana kao simbol ere u kojoj je dizajn bio lična stvar, a ne rezultat statistike.

