Sienna Rose izgleda da doživljava izvanredan trenutak. Tri njene duštvene, džezom prožete soul pesme našle su se u Spotifyjevih Viral Top 50, pri čemu je sama sanjiva balada Into the Blue premašila pet miliona strimova.

Na prvi pogled, izgleda kao dolazak velike nove zvezde. Ako se ova putanja nastavi, Rose bi lako mogla biti predstavljena kao jedno od najistaknutijih otkrića godine. Ali kako je njena publika rasla, tako se pojavilo i jedno uporno i neprijatno pitanje: da li je Sienna Rose zapravo stvarna?

Rana uspešnost, trenutne sumnje

Te sumnje nisu zasnovane samo na online teorijama zavere. Deezer, koji je razvio alate za identifikaciju muzike generisane veštačkom inteligencijom, rekao je za BBC da je mnogo Roseinih pesama na njegovoj platformi otkriveno i označeno kao kompjuterski generisano.

Drugi detalji dodatno pojačavaju tu sumnju. Rose nema aktivno prisustvo na društvenim mrežama, nikada nije održala uživo koncert, nije izdala muzičke spotove i nikada nije dala intervju. Između 28. septembra i 5. decembra, ona je postavila najmanje 45 pesama na striming platforme količina koja bi predstavljala izazov čak i za poznate, plodne umetnike.

Online prisustvo koje deluje nerealno

Kada bi se Rose pojavljivala online, znakovi nisu bili mnogo ohrabrujući. Njen sada deaktivirani Instagram nalog sadržao je seriju zastrašujuće sličnih portretnih fotografija, sve obeležene zamućenim osvetljenjem i besprekornom simetrijom, karakteristikama koje se često povezuju sa AI generatorima slika.

Sve zajedno, odsustvo javne karijere i čudno uniformni vizuali podstakli su ideju da Rose možda nije toliko umetnica koliko digitalna konstrukcija, dizajnirana da postoji isključivo unutar striming platformi.

Slušanje tragova veštačke inteligencije

I sama muzika je bila predmet detaljne analize. Sonički, pesme poput Into the Blue i Breathe Again udobno se uklapaju uz umetnike poput Norah Jones ili Alicie Keys, građene na džez gitarskim linijama i glatkom, uzdržanom vokalu.

Ali pažljivi slušaoci primetili su ono što opisuju kao „AI artefakte“. Tihi šum prolazi kroz nekoliko pesama, što je poznata karakteristika muzike generisane alatima poput Suna i Udio, koji počinju sa belim šumom i postepeno ga oblikuju u pesmu. Istraživač Deezer-a, Gabriel Meseguer-Brocal, objašnjava da ove nepravilnosti deluju kao matematički otisak prsta, omogućavajući analitičarima da identifikuju muziku generisanu AI čak i kada ljudsko uho ne može da uoči greške.

Generička perfekcija i „jeziva dolina“

Pored tehničkih pokazatelja, mnogi slušaoci opisuju širi osećaj uniformnosti. Ritmovi bubnjeva ostaju dosledni, tekstovi su nejasni, a vokal nikada ne odstupa od melodije niti emocionalno kulminira u poslednjem refrenu.

TikTok muzički kritičar Elosi57 rekao je da iskustvo deluje kao trenutak „jezive doline“ prijatno na prvi utisak, ali uznemirujuće pri bližem sagledavanju. Slične reakcije pojavile su se i na X, Threads i Bluesky, gde su korisnici opisivali Roseinu muziku kao prijatnu, ali čudno praznu čim su počeli da sumnjaju u njen poreklo.

Zašto bi izdavači mogli biti zainteresovani

Uprkos neprijatnosti, Rosein uspeh pokazuje zašto su AI umetnici privlačni za poslovnu stranu muzike. Lansiranje akta poput njenog skoro da ništa ne košta, a njen katalog se procenjuje da generiše oko 2.000 funti nedeljno u honorarima.

Ova brojka deluje još upečatljivije u poređenju sa industrijama poput K-popa, gde izdavači godišnje ulažu oko milion dolara po članu grupe. Nekoliko Roseinih pesama pripisano je američkom indie izdavaču Broke, iako ona nije navedena među njegovim potpisima, dok drugi izdavač, Nostalgic Records, opisuje je kao „pričaoca sa sedištem u Londonu“. Nijedan od njih javno nije pojasnio njeno poreklo.

Rast protivljenja sintetičkoj muzici

Uspon Rose dolazi usred brzog povećanja muzike generisane AI. Deezer navodi da je 34% pesama postavljenih na njegovoj platformi oko 50.000 dnevno sada AI-proizvod, u poređenju sa samo 5% ili 6% pre osamnaest meseci. Bandcamp je reagovao zabranom AI muzike u potpunosti, dok Spotify navodi da se fokusira na uklanjanje „štetnog“ AI sadržaja.

U međuvremenu, umetnici se bune. Prošle godine, muzičari uključujući Paula McCartneyja, Kate Bush i Annie Lennox objavili su tihi album u znak protesta protiv AI modela treniranih na zaštićenim delima. Govoreći na Ivor Novello nagradama, Raye je rekla da će fanovi uvek izabrati stvarne priče umesto algoritamskog sadržaja, dok je Kojey Radical našalio da se uopšte ne boji robota. Da li će slušaoci na kraju složiti ili ne, može odrediti koliko će još umetnika poput Sienne Rose nastati i da li će ikada izaći iz senke koda.

