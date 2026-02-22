Slušaj vest

Ilon Mask je u horoskopu rak sa jakim uticajem vazduha i vatre. Rak je znak emocija, ali i unutrašnje nesigurnosti, dok Mask deluje kao čovek od čelika. Upravo tu leži kontradikcija koja ga gura napred i gde on stalno pokušava da pobegne od sopstvenih strahova tako što osvaja spoljašnji svet.

Rođen 28. juna, Mask je tipičan rak u jednom važnom smislu da je opsednut zaštitom onoga što voli, samo što kod njega porodica nisu kuća i deca, kod njega je to čovečanstvo. Zato pravi rakete za Mars, električne automobile da spase planetu i satelite da povežu svet. Rak u njemu želi da stvori sigurno utočište za ljude, čak i ako to utočište mora biti na drugoj planeti.

1/5 Vidi galeriju Ilon Mask Foto: Markus Schreiber/AP, adike/Shutterstock, Shutterstock, Evan Vucci/AP, Evan Vucci/AP

Čovek rođen da menja svet

Ali Mask ne bi bio Mask bez svog Meseca i Marsa. Njegova natalna karta je puna vatrenih i vazdušnih elemenata, što daje eksplozivnu kombinaciju, odnosno čoveka koji misli brzo, govori još brže i reaguje impulsivno. To objašnjava njegove čuvene tvitove koji ruše berze, svađe sa novinarima i sposobnost da u isto vreme deluje kao genije i kao tinejdžer na internetu.

U njegovoj natalnoj mapi vidi se jak Uran iliti planeta pobune, tehnologije i šokova, što znači da Mask jednostavno ne može da živi u normalnom svetu, već mora da ga menja.

Foto: Shutterstock

Iz haosa crpi energiju

Njegov odnos prema riziku je gotovo sudbinski. Većina ljudi beži od neuspeha, ali Mask mu ide u susret. U astrologiji to znači Pluton u aspektu sa Suncem i znak je osobe koja stalno prolazi kroz krize, ali se iz njih vraća jača. SpaceX je bio na ivici bankrota više puta, Tesla predmet šale, a Twitter (X) je postao ratna zona. Ipak, Mask iz haosa crpi energiju i bez njega bi se ugasio.

U ljubavi i privatnom životu, njegov horoskop otkriva još jednu stranu: emocionalnu nestabilnost i potrebu za slobodom. Rak želi bliskost, ali jaki Uran i Mars u njegovoj karti ne podnose vezivanje. Zato Musk stalno osciluje između potrebe da bude voljen i potrebe da pobegne. To se vidi u njegovim vezama, brakovima i u načinu na koji komunicira sa svetom, čas je topao i duhovit, čas hladan i destruktivan.

Ilon Mask izgubio titulu najbogatijeg čoveka na svetu. Foto: Shutterstock

Mask će imati još jedan brak?!

Astrološki gledano, osobe sa jakim Uranom gotovo uvek imaju više od jednog ozbiljnog odnosa ili braka. Ne zato što ne umeju da vole, nego zato što im je život dizajniran kao niz poglavlja, a ne jedna stabilna priča. Kod Maska se vidi obrazac u smilsu da se snažno veže, zatim oseća da gubi slobodu, i onda dolazi rez.

Zato bi većina astrologa rekla da je vrlo verovatno da će imati još jedan brak, ali isto tako je malo verovatno da će to biti klasičan, miran brak do kraja života. Njegova sudbina više liči na ciklus velikih ljubavi, velikih prekida i novih početaka, kao i sa njegovim kompanijama, on ne gradi jednu stvar zauvek.

Foto: Shutterstock

Ko bi mogla da bude njegova sledeća partnerka

U Maskovoj karti partner je predstavljen energijom koja mora da bude mentalno jaka, nekonvencionalna i tehnološki ili kreativno napredna. On ne može da bude sa običnom osobom. Sledeća velika ljubav kod njega mora imati sopstvenu moć, karijeru i ideju, jer Musk ne podnosi zavisnost. Vrlo je verovatno da će njegova sledeća velika veza doći kroz posao, tehnologiju ili neku futurističku ideju, ne kroz klasičan društveni krug. To može biti neko iz sveta veštačke inteligencije, svemira, nauke ili ekstremne umetnosti. Neće to biti neka Instagram influenserka, već neko ko menja pravila igre.

Astrološki gledano, Elon Musk je tipičan arhetip ludog genija. Njegova karta ne pokazuje miran život. Ona pokazuje sudar emocija, inteligencije, ambicije i pobune. To je horoskop čoveka koji nikada neće stati, jer čim stane morao bi da se suoči sa sobom.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: