Ilon Mask je oduvek imao talenat da naučnu fantastiku pretvori u stvarnost. Njegov najnoviji potez fuzija SpaceX-a i xAI mogao bi nas odvesti korak bliže svetu u kojem data centri postoje u svemiru. Ova vizija, koju su nekada zamišljali futuristi poput Artura C. Klarka, sada je na dohvat ruke.

Godinama su NASA i drugi tehnološki giganti poput Alphabet-a i Blue Origin-a razmatrali premestanje obrade podataka van Zemlje. Privlačnost? Neograničena solarna energija u orbiti i potencijal za ogromne energetske uštede. Iako ideja ima svoje izazove, Mask veruje da može da je realizuje.

AI u svemiru: Maskov hrabar plan

Mask nije stran ambicioznim projektima. Sa SpaceX raketnom flotom i najnovijom AI tehnologijom xAI-a, postavio je sebi cilj da revolucionizuje računarstvo.

„Na duže staze, AI baziran u svemiru je jedini način da skaliramo,“ rekao je Mask. Ideja je jednostavna: transportovati energetski zahtevne AI procese u svemir, gde su resursi praktično neograničeni. Mask veruje da je ovo jedino logično rešenje za rastuću potrošnju energije.

Mogu li data centri u svemiru biti jeftiniji?

Space-based data centri nude jednu veliku prednost: uštede u troškovima. Sa neograničenom solarnom energijom i sposobnošću da otpuštaju toplotu u svemir, mogli bi zaobići mnoge izazove sa kojima se suočavaju data centri na Zemlji.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da iako je ideja obećavajuća, tehnički izazovi su ogromni. "Ima mnogo nepoznatih faktora," kaže Armand Musey iz Summit Ridge Group-a. "Kako ovo učiniti isplativim?" Ipak, Musey priznaje Maskov uspeh i dodaje: „Njegov uspeh je teško ignorisati.“

Fizika svemirskog računarstva

Infrastruktura bazirana u svemiru nije potpuno nova ideja. Sedamdesetih godina prošlog veka, američka vlada je istraživala koncept solarne energije iz svemira, ali visoki troškovi lansiranja učinili su ga neisplativim. Ono što je sada drugačije jeste Maskova kontrola gotovo svakog aspekta sistema od raketa koje će nositi opremu, do satelita koji prenose podatke, do AI mreže koja bi mogla da pokrene potražnju za ovim uslugama.

„SpaceX ima strukturne prednosti koje malo ko može da parira,“ kaže Kathleen Curlee, istraživač u Georgetoun Univerzitetu. Sa svojom aktivnom flotom raketa, sposobnostima za masovnu proizvodnju putem Starlink-a i ogromnim privatnim kapitalom, SpaceX je u jedinstvenoj poziciji da se suoči sa ovim izazovima.

Radijacija i hlađenje: Veliki izazovi svemira

Svemirom bazirani data centri suočavaju se sa posebnim izazovima. Kozmička radijacija sa Sunca može oštetiti hardver, naročito AI čipove koji zahtevaju veliku brzinu obrade podataka.

Hlađenje je još jedan problem. Iako je svemir hladan, toplotu iz moćnih AI čipova nije moguće tako lako osloboditi kao na Zemlji. SpaceX-ovo rešenje? Pasivno otpuštanje toplote u vakuum svemira, metoda koja koristi velike radijatore da otpusti toplotu kao infracrvenu energiju, iako to dodaje težinu i trošak projektu.

Google-ov projekat Suncatcher

Ostale kompanije već testiraju AI baziran u svemiru. Google je, na primer, bombardovao svoje AI čipove radijacijom u laboratoriji u Kaliforniji kako bi simulirao uslove u svemiru. Čipovi su se pokazali bolje nego što se očekivalo.

Google-ov nadolazeći projekat Suncatcher ima za cilj da stvori AI oblak napajan solarnim satelitima u svemiru. Prototip lansiranja je zakazan za 2027. godinu, što pokazuje da bi računarstvo bazirano u svemiru uskoro moglo postati stvarnost.

