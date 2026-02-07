Slušaj vest

Zvuči kao naučna fantastika, ali kineski naučnici su zaista napravili materijal koji sam menja boju i izgled da bi se stopio sa okolinom. Ako ga stavite ispred crvene pozadine, on postaje crven. Ako je pozadina zelena, on postaje zelen i to za svega nekoliko desetina sekundi, bez struje, ekrana ili računara.

Ovaj materijal ne radi kao ekran na telefonu, već više kao živa koža. U sebi ima posebne molekule i boje koje reaguju na svetlost, pa kada svetlost određene boje padne na njega, ti molekuli se pomere i rasporede pigmente tako da površina poprimi boju okoline. Naučnici to zovu “samoadaptivni fotohromizam”, ali u suštini znači da se materijal sam prilagođava svetlu oko sebe.

Pogledajte kako to tačno izgleda:

Najveća inovacija je upravo to što materijal menja boju i ton prema svetlosti i pozadini koja ga okružuje, ponašajući se kao vizuelni kameleon koja se dinamički prilagođava sredini. To znači da ne treba nikakvo spoljašnje napajanje niti aktivni elektronski ekran, već molekuli materijala sami preuređuju strukturu pod uticajem svetlosti, baš kao što to rade prirodni majstori kamuflaže poput kameleona ili hobotnice.

Dakle, nema kablova, čipova ni kamera. Sve se dešava na nivou hemije jer molekuli reaguju na svetlost, a naučnici kažu da se ovaj materijal može napraviti kao tanak sloj ili čak kao sprej koji se nanosi na površinu. To znači da u teoriji možete poprskati odeću, vozilo ili opremu i ona bi mogla da menja boju kako se menja okruženje.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video: