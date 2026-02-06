Slušaj vest

Budućnost rada postaje sve čudnija. Aleksander Liteplo, softverski inženjer, pokrenuo je RentAHuman.ai, platformu na kojoj AI agenti mogu „unajmiti“ ljude za zadatke u stvarnom svetu. Od preuzimanja paketa do prisustvovanja događajima, ljudi obavljaju posao dok roboti sve ostalo organizuju.

Kreiranje profila je jednostavno: navedite veštine, odredite satnicu i pustite AI agente da dodeljuju zadatke. Isplate se vrše u kriptovalutama, čime proces postaje brz, digitalan i praktično bez interakcije sa ljudima.

Foto: Twitter Printscreen

Od OnlyFans-a do AI gig ekonomije

RentAHuman već tvrdi da ima stotine korisnika, uključujući kreatore sadržaja i direktore startapova. Dva dana nakon lansiranja, platforma je izvestila o 73.000 „iznajmljivih ljudi“, iako je javno vidljivo samo 83 profila. Liteplo veruje da budućnost podrazumeva besprekornu saradnju između AI i ljudskog rada.

Ovaj koncept podseća na OnlyFans, gde se sadržaj i rad monetizuju indirektno. Na RentAHuman-u, ljudi slede uputstva AI agenta bez direktnog kontakta sa klijentom.

Foto: Shutterstock

Kako funkcioniše ljudsko-AI radno tržište

Platforma koristi Model Context Protocol (MCP), koji omogućava AI agentima da automatski pretražuju, angažuju i plaćaju ljude. Drugim rečima, ljudi postaju fizička ruka autonomnih botova koji rade online.

Zadaci variraju od jednostavnih do složenih. Posao od 1 dolar može biti praćenje naloga na društvenim mrežama, dok zadatak od 100 dolara može zahtevati postavljanje fotografije sa porukom koju diktira AI. Sistem je fleksibilan i omogućava botovima da angažuju ljude po potrebi.

Foto: Shutterstock

Nova era gig rada

Ne ide uvek sve glatko. Na primer, zadatak preuzimanja paketa u San Francisku dobio je 30 prijava, ali nije završen ni nakon dva dana. Ipak, Liteplo predviđa da AI agenti mogu upravljati sitnim ljudskim zadacima za samo 25 dolara dnevno.

Platforma menja dinamiku gig rada: umesto da komuniciraju sa ljudskim klijentom, radnici slede instrukcije AI. Ovo bi moglo redefinisati freelance poslove i proširiti ulogu automatizacije u svakodnevnom životu.

Foto: Shutterstock

Etika i budućnost ljudskog rada

RentAHuman postavlja pitanja o granici između inovacije i eksploatacije. Iako pruža mogućnost zarade, platforma pretvara ljude u instrumente za AI agente. Model odražava širu diskusiju o automatizaciji, radu i etici.

Liteplova reakcija na kritike bila je kratka: kada je neko opisao platformu kao „genijalno jezivo“, odgovorio je jednostavno: „lmao, da“. RentAHuman nas tera da se zapitamo: u svetu kojim upravlja AI, koja je uloga ljudi?

