NASA-in rover Perseverance vozio je sam po površini Crvene planete bez da mu je iko sa Zemlje rekao kuda da ide, u prevodu, umesto inženjera, putanju je isplanirala veštačka inteligencija glavom i bradom.

Da bi se shvatilo koliko je ovo velika vest, treba znati kako su roveri do sada funkcionisali. Naime, kada ljudi na Zemlji žele da pomere vozilo na Marsu, oni prvo analiziraju slike terena. Zatim ručno planiraju svaki metar kretanja i šalju naredbe, a signal putuje između 10 i 20 minuta u jednom smeru. Ako rover naiđe na neočekivanu prepreku, ne može da reaguje odmah, već mora da čeka nova uputstva. To je kao da vozite auto sa povezom na očima i da vam neko preko radio-veze govori gde da skrenete, sa velikim kašnjenjem. Zbog toga su marsovski roveri godinama bili spori, oprezni i ograničeni. Nisu mogli da “razmišljaju” sami, ali sada se to promenilo.

Istorijski presedan

NASA je u Perseverance ugradila sistem veštačke inteligencije koji koristi kamere i algoritme da analizira teren ispred sebe. AI vidi stene, rupe, kosine i peskovite delove i procenjuje gde je bezbedno da se prođe. Na osnovu toga samostalno pravi plan kretanja i šalje komande točkovima. Nema čekanja ljudi niti pauza zbog kašnjenja signala, već rover lično postaje vozač.

U prvoj test vožnji, ovaj sistem je sam isplanirao rutu i bezbedno prešao deo Marsove površine. To je prvi put u istoriji da je neka mašina na drugoj planeti samostalno donela odluku kuda da ide.

Zašto je ovo mnogo više od jedne vožnje po Marsu?

Imajući u vidu da je Mars ekstremno neprijateljsko okruženje, teren je nepoznat, pun kamenja i rupa, bez ikakvih puteva, GPS-a ili oznaka, a veštačka inteligencija očigledno može tamo da donosi odluke, to znači da je spremna za mnogo toga i ovde na našoj planeti.

Ovo je isti tip tehnologije koji će sutra omogućiti automobilima da sami voze, robotima da se kreću po gradovima, a mašinama u fabrikama da rade bez stalnog nadzora ljudi. Mars je u ovom slučaju savršena laboratorija jer ako sistem tamo pogreši, nema koga da spase osim sebe. Zato je činjenica da je AI uspešno vozio bez pomoći ljudi ogroman dokaz da ova tehnologija sazreva.

Dokaz da mašine više nisu samo alati koji izvršavaju naredbe

Za NASA-u, ovo znači brže istraživanje i više naučnih otkrića jer roveri više neće provoditi dane čekajući instrukcije, već će moći da prelaze veće udaljenosti i sami biraju put ka zanimljivim mestima.

Ipak, za čovečanstvo ovo znači nešto još veće s obzirom da smo videli prvi slučaj da je veštačka inteligencija bila za volanom na drugoj planeti. To je trenutak kada mašine više nisu samo alati koji izvršavaju naredbe, već sistemi koji razumeju okruženje i donose odluke.

