Zahvaljujući veštačkoj inteligenciji mali kućni aparati za ulepšavanje i stilizovanje kose koji su predstavljeni ove godine na sajmu tehnologije u Las Vegasu, sada mogu sami da odluče koliko toplote da koriste, kojom brzinom da izduvavaju vazduh i kako da ravnaju kosu bez da je oštete. To znači da više ne morate da brinete da ćete spaliti pramen ili da će kosa postati krta i lomljiva.

Na primer, novi inteligentni fenovi za kosu rade tako što prvo “proveravaju” vašu kosu, koliko je suva, koliko je osetljiva i kakve je teksture. Zatim automatski podešavaju temperaturu i jačinu strujanja vazduha. Fen misli za vas, pa kosa bude glatka i sjajna bez prevelike toplote.

Sa novim uređajima ne možete da spržite kosu

Isto važi i za nove pametne prese za kosu koje više ne zahtevaju da stalno pazite da ne spržite dlaku i za razliku od starih, imaju osećaj koliko toplote vaša kosa može da podnese. Novi uređaji koriste senzore i infracrvenu tehnologiju da precizno štite kosu, pa čak i kada pogrešno držite pramen, pegla se prilagođava i sprečava oštećenja.

Na sajmu su predstavljene i male pametne spravice za negu kose, koje prate stanje vlasi i daju signal kada kosa treba dodatnu zaštitu ili hidrataciju. Kao da imate malog stručnjaka za kosu u kući, koji stalno prati šta je najbolje za vašu frizuru.

Foto: profimedia / Robbi Akbari Kamaruddin / Alamy / Alamy

Fen koji se ponaša kao lični frizer

Jedan od najimpresivnijih uređaja na CES-u bio je Pilot 20 AI Intelligent Hair Dryer fen koji, osim što suši kosu, analizira i stanje vaše kose i vlasišta pre nego što počne da radi.

Opremljen je malim robotizovanim „ručicama“ i senzorima koji prate da li je kosa osetljiva, koliko je mokra ili suva, pa automatski prilagođavaju toplotu i jačinu vazduha kako bi je fen osušio bez oštećenja. U praksi, to znači da uređaj može da pruži personalizovano sušenje, kao frizer koji zna tačno šta vaša kosa treba u tom trenutku, bez podešavanja ručnih dugmića.

Hi-tech lepota postala stvarnost

Sve ove inovacije pokazuju da tehnologija više nije rezervisana samo za računare, telefone ili robote, već ona ulazi u naše domove i u svakodnevnu rutinu, čak i u ono što smo ranije smatrali trivijalnim, poput feniranja kose ili stilizovanja pramenova. Pametni AI uređaji sa senzorima i algoritmima ne samo da štede vreme, već i brinu o zdravlju kose, personalizuju iskustvo i olakšavaju život.

CES 2026 je pokazao da je budućnost lepote digitalna, automatizovana i prilagođena svakom korisniku, gde tehnologija radi za vas, a ne obrnuto. Ono što je nekada izgledalo kao naučna fantastika, sada postaje deo svakodnevnog života, uvodeći nas u novu eru pametne, hi-tech lepote.

