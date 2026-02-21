Slušaj vest

Ne baš toliko davno, postojao je trenutak u vremenu kada je mali plastični uređaj sa slušalicama bio važniji od telefona, važniji od ključeva, čak i važniji od novčanika. Zvao se MP3 plejer i u džepu tinejdžera i studenata širom Srbije nosio je ne samo muziku, već i osećaj slobode, privatnosti i pripadanja jednoj posebnoj generaciji.

To je bila generacija koja je odrasla između dva sveta. Pre interneta kakvog danas poznajemo, ali posle kaseta i CD-ova. Generacija kraja devedesetih i prve decenije dvehiljaditih. Oni koji su skidali muziku sa LimeWire-a, torenata i foruma, koji su znali šta znači prebaciti pesme kablom i koji su svoje plejliste pravili kao lične dnevnike.

Foto: Youtube

Svaka pesma bila je pravo malo bogatstvo

MP3 plejer nije bio samo tehnička stvar, već lični prostor. Kada stavite slušalice, ceo svet bi nestajao. Autobus, školsko dvorište, gradska gužva, roditeljski razgovori, ostajala je samo muzika. Bio je to prvi put u istoriji da je čovek mogao da nosi svoj ceo muzički ukus u džepu.

U našoj zemlji, to je imalo poseban značaj. Nismo imali Spotify, nismo imali YouTube na telefonu. Imali smo spor internet, jedan kućni računar i kabl za prebacivanje pesama. Svaka pesma je bila ulovljena, skinuta, sačuvana, pažljivo izabrana. MP3 plejer je bio zbirka nečije ličnosti. Ako nekome date da vidi vaš plejer, to je bilo kao da mu date da pročita vaš dnevnik.

Foto: Profimedia

MP3 plejer kao statusni simbol

Ta generacija, rođena otprilike između 1985. i 1998. godine, bila je prva digitalna generacija Srbije. Ali ne ona današnja, već tiha, skromna, strpljiva digitalna generacija. Nisu kliknuli na pesmu, čekali su da se skine. Nisu streamovali, čuvali su fajlove. Nisu menjali plejlistu svakog dana, već su je gradili mesecima.

MP3 plejer je bio i statusni simbol. Ko je imao iPod, bio je „neko“. Ko je imao Sony ili iRiver, bio je ozbiljan muzički znalac. Ko je imao no-name kineski plejer, opet je bio deo iste tihe revolucije jer svi su nosili svoj mali svet u džepu.

Pametni telefoni "gutali" sve pred sobom

E onda je došao pametni telefon. Samo je ušao u naše živote i progutao sve. Kamera, muzika, poruke, internet, mape. I MP3 plejer je odjednom postao višak, ne zato što je bio loš, već zato što je bio sam.

Telefon je radio isto što i MP3 plejer, ali i još sto stvari, što je u svetu dovelo do tihog gašenja mnogima zauvek omiljenog uređaja. Apple je 2022. zvanično ugasio iPod, bez drame, bez ceremonije, kao da se zatvorila jedna knjiga.

Foto: Shutterstock

Samo odjednom nestao iz prodavnica

U Srbiji se MP3 plejer ugasio još tiše. Jednog dana samo ga više nije bilo u prodavnicama. Nije bilo oproštaja, samo su ljudi prestali da ga nose. Ali on nije nestao iz sećanja.

Za jednu generaciju, MP3 plejer će zauvek ostati simbol vremena kada je tehnologija bila lična, spora, ali magična. Kada ste znali svaku pesmu na svom uređaju. Kada niste skrolovali, već samo pažljivo slušali. Iz tog razloga, pojedini modeli ponovo postaju popularni u određenim krugovima, posebno među onima koji žele muziku bez telefona.

A onda je usledio preokret!

MP3 plejeri zapravo doživljavaju malu renesansu i vraćaju se u modu, ali ne na način na koji su bili popularni pre 15–20 godina. Ovaj trend više nije masovan kao nekada kada je telefon još bio samo telefon, danas je on povezan sa širim fenomenom retro i analogne nostalgije.

U 2025. i početkom 2026. korisnici, posebno mlađa generacija i oni koji žele pauzu od stalnih notifikacija i ekrana, počeli su da traže uređaje sa jednom svrhom a to je da samo puštaju muziku bez ometanja. Takvi uređaji, poput modernih MP3 plejera ili digitalnih audio plejera (DAP) postaju danas sve traženiji zato što nude fokusirano slušanje muzike bez aplikacija, reklama ili algoritamskog biranja pesama.

