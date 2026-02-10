Slušaj vest

Bil Gejts je uvek priznao ulogu sreće i prilika u svom uspehu. "Imao sam mnogo sreće u pogledu svih ovih prilika," rekao je u dokumentarcu Inside Bill's Brain 2019. godine. Ali njegov uspeh nije bio samo rezultat sreće – njegova ambicija, vizija i tehnička genijalnost transformisali su softversku industriju i doveli do dominacije Microsofta.

Godine 2020. Gejts je napustio upravni odbor Microsofta kako bi se fokusirao na filantropske aktivnosti kroz Fondaciju Bil i Melinda Gejts. Ova fondacija postala je jedna od najvećih filantropskih organizacija na svetu, fokusirajući se na globalno zdravlje, smanjenje siromaštva i obrazovanje.

Iako je Gejtsov život vrlo javan, njegova deca – Dženifer, Rori i Fibi – uglavnom su izbegavala svetla reflektora. Odrasli su u Sijetlu i pohađali prestižnu školu Lakeside (gde su se Gejts i Alen upoznali), iako su imali brojne privilegije, deca Gejtsa imaju snažan osećaj za društvenu odgovornost i filantropiju, koji im je usađen od strane njihovih roditelja.

Gejts planira da svakoj od svojih troje dece ostavi po 10 miliona dolara, što je samo mali deo njegovog ogromnog bogatstva, dok će većina njegove imovine biti usmerena na Fondaciju Bil i Melinda Gejts kako bi nastavila njegovu filantropsku baštinu.

Dženifer Gejts Nasar

Najstarija Gejtsova ćerka, Dženifer, koja ima 28 godina, izgradila je svoj put kao uspešna jahačica i medicinska profesionalka. Dženifer je počela da se bavi jahanjem sa šest godina, a njen otac je uložio milione dolara u podršku njenoj strasti, uključujući kupovinu farme za konje u Kaliforniji za 18 miliona dolara.

Dženifer je diplomirala ljudsku biologiju na Stenfordu 2018. godine, što je oblast koja verovatno odražava posvećenost njenih roditelja javnom zdravlju. Kasnije je pohađala Icahn School of Medicine na Mount Sinai, gde je diplomirala 2023. godine. Takođe je završila master iz javnog zdravlja na Univerzitetu Kolumbija, što pokazuje njen interes za globalno zdravlje.

U oktobru 2021. godine, Dženifer je udala za egipatskog jahača Najela Nasara. Početkom 2023. godine, par je kupio penthaus u Njujorku vredan 51 milion dolara i dočekao svoje prvo dete, Leilu. Dženifer je takođe obavila filantropske posete Keniji, gde je učila o zdravlju i razvoju dece.

Rori Džon Gejts

Rori, koji ima 25 godina, jedini je sin Bila i Melinde Gejts i najprivatniji je od njihove dece. Iako njegovi roditelji i sestre retko dele njegove slike, njegova majka je 2017. godine napisala dirljiv esej o njemu pod nazivom "Kako sam odgajala feminističkog sina." Rori, kako je napisala, "odličan je sin i brat" koji deli ljubav svojih roditelja prema zagonetkama.

Rori je diplomirao na Univerzitetu u Čikagu 2022. godine sa dvostrukim smerom i master diplomom. Detalji o njegovoj karijeri nisu poznati, ali izveštaji sugerišu da Rori radi kao analitičar u Kongresu i da je u procesu doktorata. Takođe je poznat po političkoj aktivnosti, donirajući demokratama i političkim kandidatima.

Fibi Gejts

Sa 22 godine, Fibi, najmlađa Gejtsova ćerka, već je napravila talase u modnom svetu i duboko je posvećena održivosti. Nakon što je diplomirala ljudsku biologiju na Stenfordu 2023. godine, Fibi je započela karijeru u održivoj modi, koosnivajući platformu Phia, koja promoviše kupovinu second-hand proizvoda. Ova platforma pomaže potrošačima da nađu povoljne ponude i smanje otpad promovišući vintage i second-hand kupovinu.

Pored interesa za modu, Fibi je angažovana u oblasti javnog zdravlja i rodne ravnopravnosti. Radila je sa organizacijama kao što je Partners in Health u Ruandi i često se zalaže za prava na reproduktivne usluge na društvenim mrežama. Takođe je koristila svoju platformu kako bi razgovarala o rodnoj ravnopravnosti i promovirala održive modno-stilske izbore.

Fibi je poznata i po javnoj prisutnosti, ima više od 450.000 pratilaca na Instagramu i saradnju sa brendom Tiffany & Co. Iako je povezana sa poznatim ličnostima, uključujući svog dečka Artura Donalda, unuka Pola Mekartnija, Fibi je i dalje fokusirana na filantropiju i javnu službu.

