Izveštaj donosi detaljan uvid u to kako korisnici komuniciraju, šta pokreće prvi kontakt i kako izgleda njihov put, od inicijalnog "match-a" do ozbiljnih i trajnih veza.

Predstavljen tačno godinu dana nakon lansiranja, koje je simbolično održano na Dan zaljubljenih 2025. godine, izveštaj kombinuje ključne pokazatelje, konkretne savete i predviđanja za budućnost, osmišljene kako bi pomogli korisnicima da se lakše snađu u dinamičnoj i stalno promenljivoj sceni modernog dejtinga.

Autentičnost je nova privlačnost

Jedan od najvažnijih nalaza pokazuje da su najzapaženiji upravo oni profili koji jasno odražavaju ličnost, interesovanja i vrednosti korisnika. Drugim rečima - više ne prolazi generička biografija.

Korisnici koji su uložili trud da popune opis, odgovore na pitanja i postave galeriju fotografija koje zaista oslikavaju njihov stil života, značajno češće ostvaruju kvalitetne konekcije.

Autentičnost se pokazala kao snažan faktor u ostvarivanju ozbiljnih odnosa.

Foto: Viber

Nije sve u svajpu

Iako prvi utisak igra važnu ulogu, podaci pokazuju da presudnu razliku prave: dosledna komunikacija, podudarnost vrednosti i kvalitet razgovora.

Čak 46% korisnika započne dopisivanje u roku od sat vremena nakon poklapanja, dok je zabeležen i impresivan niz od 132 uzastopna dana dopisivanja između dvoje korisnika iz Ukrajine.

Zaključak? Pravi odnos se gradi posvećenošću, a ne brzinom.

Šta je ključno ženama?

U internim anketama sprovedenim tokom 2025. godine, korisnice su kao najvažniji faktor navele:

Poštovanje u prvoj poruci

Duhovitost

Zajedničke interese

Najveći "dealbreakeri" su spori odgovori, nesklad između profila i ponašanja, kao i prerano traženje ličnih informacija.

Privatnost je, pritom, označena kao apsolutni prioritet, više od 65% ispitanica u mnogim regionima navelo je "veću privatnost" kao ključni zahtev.

Stvarni ljudi

Podaci korišćeni u izveštaju ni na koji način ne identifikuju pojedince niti uključuju sadržaj privatnih razgovora. Rezultati su zasnovani na anonimnim i objedninjenim statističkim podacima, kao i na dobrovoljnom učešću korisnika u internim anketama sprovedenim tokom 2025. godine u Srbiji, na Filipinima, u Vijetnamu, Grčkoj, Ukrajini, Bugarskoj i Bosni i Hercegovini.

Uvidi predstavljaju istorijske korelacije i trendove i ne garantuju buduće rezultate u povezivanju parova.

Foto: Printskrin

Viber Dating funkcioniše kao odvojeni deo unutar aplikacije, sa posebnim profilom, bez obaveštavanja postojećih kontakata i uz verifikaciju korisnika putem broja telefona, što dodatno doprinosi osećaju sigurnosti.

Detalj iz Srbije

Jedan od zanimljivijih uvida iz Srbije pokazuje da skoro polovina korisnika Viber Datinga ima barem jednog kućnog ljubimca.

Drugim rečima, fotografija sa psom ili mačkom možda i nije loša strategija.

Ako planirate dejt u Srbiji, možda nije zgoreg poneti i poneku poslasticu, za svaki slučaj.

Globalno gledano, 67% korisnika izjašnjava se kao ljubitelji pasa, dok 33% preferira mačke, a žene su značajno sklonije da imaju mačku u odnosu na muškarce.

Različite priče, ista potreba

Kroz autentične priče parova iz Filipina, Bugarske i Ukrajine, izveštaj potvrđuje univerzalnu ljudsku potrebu za povezivanjem.

Bilo da je sve počelo jednostavnim „Hello“, neobičnim političkim pitanjem ili pogledom koji je „kliknuo“ na prvi pogled, zajednički imenitelj svih uspešnih priča jeste iskrenost i spremnost da se uloži vreme.

Većina korisnika - bez obzira na pol - navodi da traži ozbiljnu vezu, što ukazuje na to da moderni dejting nije površan, već evoluira ka smislenijim odnosima.

Foto: Shutterstock

Trendovi za 2026: Manje svajpa, više posvećenost

Izveštaj predviđa nekoliko ključnih trendova za narednu godinu:

Ulaganje u jednu osobu umesto paralelnog dopisivanja sa više njih

Emocionalna inteligencija kao nova „valuta“ kompatibilnosti

Kraći, opušteni susreti (šetnja ili kafa) umesto klasičnih večera

Fokus se pomera sa impresije na istinsku konekciju. U Viberu zadovoljstvo

- Izuzetno smo zadovoljni činjenicom da su naši korisnici, od pokretanja Viber Datinga, prihvatili pristup autentičnosti - od pažljivo ispisanih biografija do iskrenih razgovora - što je dovelo do brojnih uspešnih priča, pa čak i veridbi - izjavio je Nadav Melnik, glavni direktor za razvoj proizvoda u kompaniji Rakuten Viber.

- Ovaj izveštaj nudi korisne uvide svima koji žele da grade smislene odnose - ne slučajno, već sa namerom. Dejting nije samo pitanje podudaranja profila, već stvarnog povezivanja ljudi, potkrepljenog podacima, uz puno poštovanje privatnosti korisnika.“

Godinu dana nakon lansiranja, Viber Dating pokazuje da savremeni dejting nije samo brza razmena poruka, već proces u kome autentičnost, poštovanje i doslednost prave razliku.

