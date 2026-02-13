Slušaj vest

Google Maps su nastale 2004. godine iz ideje australijskog softverskog inženjera Noela Gordona, jednog od osnivača startapa Where 2 Technologies. Tabla sa beleškama visila je u njihovoj improvizovanoj kancelariji koja je zapravo bila rezervna spavaća soba u Gordonovom iznajmljenom stanu u Sidneju. Tokom tri intenzivne nedelje, tim je pregovarao sa suosnivačem Googlea Larryjem Pageom pokušavajući da proda ideju svoje tehnologije za digitalne mape.

Na tabli su bili ispisani potencijalni konkurenti, alternativni kupci i investitori, kao i tehničke i poslovne beleške. Osnivači su u to vreme živeli na kreditnim karticama, pokušavajući da pokrenu biznis i prežive.

Jedna od najranijih verzija Google Maps Foto: Printscreen

Njihov projekat prvobitno se zvao Expedition i bio je zamišljen kao klasična aplikacija za instalaciju. Međutim, Larry Page je insistirao da rešenje mora raditi u web pregledaču. Tim je uspeo da prilagodi tehnologiju, a u avgustu 2004. Google je kupio Where 2, što je bila tek druga akvizicija u istoriji kompanije.

Četvorica osnivača Gordon, Stephen Ma i braća Lars i Jens Rasmussen odjednom su postali Google-ovi zaposleni u novootvorenom sedištu u Australiji. Njihov tajming bio je savršen, jer su svi ranije izgubili posao nakon pucanja dot-com balona. Pre startapa, Ma je radio na benzinskoj pumpi, Gordon u tekstilnoj fabrici, a Jens je spavao na majčinom kauču u Danskoj.

Kako je Google Maps promenio internet

U to vreme internet je bio spor i nepraktičan za mape. Klik na mapu često je značio dugo čekanje da se stranica učita. Onlajn mapiranjem dominirao je MapQuest, zastarela platforma iz analognog doba. Google Maps doneo je revoluciju koristeći tehnologije koje će kasnije biti poznate kao Ajax, temelj modernog Web 2.0 interneta.

Zanimljivo je da Where 2 nije bio tipičan startap. Osnivači su bili stariji od proseka, a radili su od 9 do 17 jer je Gordonova partnerka postavila pravilo da se posle 18 časova ne radi i da su vikendi slobodni. Gordon je kasnije rekao da su verovatno bili jedini startap na svetu koji je radio kao obična kancelarija.

Od početka je odlučeno da Lars Rasmussen bude javno lice projekta, što je ostale osnivače držalo van reflektora. Ipak, Gordon je kasnije rekao da su svi dali jednak doprinos i da niko nema razloga za žaljenje.

Google Maps je zvanično lansiran u februaru 2005. godine i brzo je promenio način na koji ljudi koriste internet, putuju i istražuju svet. Od nekoliko crteža na tabli do globalne platforme koja mapira planetu, priča o Google mapama ostaje jedna od najzanimljivijih u istoriji tehnologije.

