I dok još uvek čekamo robote koji će umesto nas obavljati mrske kućne poslove ili odlaziti u trgovinu po namirnice, u Kini testiraju granice robotskih sposobnosti.

Tako smo već mogli videti robote koji trče, igraju fudbal, plešu ili pokazuju svoje znanje borilačkih vještina (neki uspešnije, neki baš i ne).

No, u Kini su otišli korak dalje i robotu koji je već svladao borilačke veštine u ruke dali - mač.

Foto: Youtube

Robot, kojem su kineski mediji nadenuli ime "Linghu Chong" u ruke je uhvatio tradicionalni kineski mač i pokazao svoje sposobnosti. Njegovi developeri kažu da je pokazao sposobnosti iz izmišljene borilačke tehnike "dugu devet mačeva", koja se pojavljuje u romanima Jin Yonga.

Video, koji je kao čestitku uoči kineske Nove godine podelio proizvođač robota Robotera, prikazuje zavidne mogućnosti robota u baratanju mačem. Ne samo da je izgledao uverljivo, već je s mačem i skako, okretao se i radio salta, bez ikakvih problema, prenosi zimo.hr.

Iako izgleda impresivno, iz Robotere ističu kako ljudi još uvijek imaju bolje pokrete kad je riječ o borbi od robota. Koliko dugo će to tako ostati, teško je predvideti.

